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Pes artık! Centilmenliğe de ceza

-Trabzon maçında bordo-mavilileri alkış yağmuruna tutan sarı-kırmızılı takımın tribünleri kapatıldı. 550 misafir Trabzon taraftarının da kartları bloke edildi. Kulübe de 140 bin TL ceza verildi

Giriş Tarihi: 1.3.2019
Pes artık! Centilmenliğe de ceza
Profesyonel Disiplin Kurulu skandal kararlarına dün bir yenisini daha ekledi. PFDK, Göztepe- Trabzonspor maçında büyük bir fair-play örneği gösterip maç içi ve sonrasında bordo-mavili futbolcuları alkışlayan Göztepe taraftarına çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ceza verdi. 6 blokta yer alan futbolseverlerin kartlarına bir sonraki karşılaşma için bloke koydu. Bununla yetinmeyen kurul Trabzonspor'a daha ağır bir ceza kesti. Hem 140 bin lira para cezası hem de deplasman tribününde yer alan taraftarların kartlarını bloke etti. Bu cezayla PFDK'nın Trabzonspor'a kestiği para cezası 500 bin TL'ye yaklaştı. Aynı kurul Beşiktaş'a F.Bahçe maçındaki kötü tezahüratlar ve saha olayları nedeniyle toplam 120 bin TL para cezasının yanı sıra 7 blokta yer alan taraftarlara da bir sonraki maç için ceza verdi. Misafir sarılacivertlilere ise 110 bin TL fatura çıkardı, deplasmana giden tüm Fenerbahçe taraftarını seyirden men etti.
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Pes artık! Centilmenliğe de ceza
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