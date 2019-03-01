Pes artık! Centilmenliğe de ceza

BUGÜN NELER OLDU

Profesyonel Disiplin Kurulu skandal kararlarına dün bir yenisini daha ekledi. PFDK, Göztepe- Trabzonspor maçında6 blokta yer alan futbolseverlerin kartlarına bir sonraki karşılaşma için bloke koydu. Bununla yetinmeyen kurul Trabzonspor'a daha ağır bir ceza kesti. Hem 140 bin lira para cezası hem de deplasman tribününde yer alan taraftarların kartlarını bloke etti.Aynı kurul Beşiktaş'a F.Bahçe maçındaki kötü tezahüratlar ve saha olayları nedeniyle toplam 120 bin TL para cezasının yanı sıra 7 blokta yer alan taraftarlara da bir sonraki maç için ceza verdi. Misafir sarılacivertlilere ise 110 bin TL fatura çıkardı, deplasmana giden tüm Fenerbahçe taraftarını seyirden men etti.