Trabzonspor borç yükünü eritiyor!

BUGÜN NELER OLDU

Trabzonspor Yönetim Kurulu dün çok önemli bir ekonomik hamle ile FIFA'dan yeni bir ceza gelmesinin önüne geçti. Yönetim, Sosa ve Kucka'nın bonservisi için Milan'a, Novak için Midtjylland'a ve Burak Yılmaz için Beijing Guoan'a toplamda 5 milyon Euro'luk ödeme yaparak ciddi bir krizden kurtuldu. Ancak ödemeler bitmedi. Mart ayı içinde de yönetimin 100 milyon TL ödemesi gerekiyor...Bunun için yönetim geçen hafta yaptığı sermaye artırımının sonuçlanmasını bekliyor. Başkan Yardımcısı Ertuğrul Doğan, "Sermaye artırımının da bu ay içerisinde sonuç vermesini bekliyoruz. Böylece 100 milyon TL'lik ödemeyi yapabileceğiz" dedi. Doğan, ekonomik olarak yaptıkları planlamaların karşılığının olduğunu vurgulayarakdedi.Trabzonspor'da sezonu kapatan Ogenyi Onazi ve sakatlığı bulunan Joao Pereira'nın pazartesi günü oynanacak olan Kasımpaşa maçında forma giyme ihtimali bulunmuyor. Sol ayağında kemik ödemi bulunan Yusuf Yazıcı, dinlendirilecek ve oynayıp oynayamayacağına maç günü sağlık kurulu ile teknik ekip arasında yapılacak olan görüşmeden sonra karar verilecek. Almanya'ya tedavi için giden Abdülkadir Ömür'ün ise Kasımpaşa maçına yetişme ihtimali yok...Trabzonspor Futbol Şube Sorumlusu Haluk Şahin, yeniden yapılanmanın sabır gerektirdiğini söyledi. Şahin, "Kısa vadeli düşüncelerin bizi getirdiği nokta ortada: Sıfır sportif başarı ve 1,1 milyar liralık borç. Artık gerçek anlamda sabır ve anlayış dönemindeyiz. Trabzonspor'un geleceğini hep birlikte inşa edeceğiz ama öncelikle sabredeceğiz" dedi.