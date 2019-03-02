Ankaragücü yükseliyor

Süper Lig'de 24. haftanın perdesi nefesleri kesen Antalyaspor-Ankaragücü mücadelesiyle açıldı. Konuk Başkent ekibi, 4-2 kazanarak, ateş çemberinden bir adım daha uzaklaştı. Chico, 19. dakikada kafa vuruşuyla Antalya'yı öne geçirdi: 1-0. Orgill,
21'de Canteros
'un pasıyla ceza sahasına sızdı, harika plaseledi: 1-1. Orgill
, 26'da Boyd'un kale içine aşırttığı meşin yuvarlağı, çizgi üstünde tamamladı: 1-2. Nazım,
30'da Messivari çalımlarla yürüdü ve ağları sarstı: 2-2. 41'de yine Boyd
ortaladı, uçarak kafayı vuran Jamaikalı forvet Orgill,
hat-trick yaptı. 90+4'te Kitsou
ile verkaç yapan Boyd,
skoru ilan etti: 2-4.