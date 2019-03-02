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yükseliyor

Hat-trick yapan Orgill, yıldızlaşırken, Boyd son anlarda üç puanı perçinledi. Chico ve Nazım’ın golleri ise ’a yetmedi

Giriş Tarihi: 2.3.2019
Ankaragücü yükseliyor
Süper Lig'de 24. haftanın perdesi nefesleri kesen Antalyaspor-Ankaragücü mücadelesiyle açıldı. Konuk Başkent ekibi, 4-2 kazanarak, ateş çemberinden bir adım daha uzaklaştı. Chico, 19. dakikada kafa vuruşuyla Antalya'yı öne geçirdi: 1-0. Orgill, 21'de Canteros'un pasıyla ceza sahasına sızdı, harika plaseledi: 1-1. Orgill, 26'da Boyd'un kale içine aşırttığı meşin yuvarlağı, çizgi üstünde tamamladı: 1-2. Nazım, 30'da Messivari çalımlarla yürüdü ve ağları sarstı: 2-2. 41'de yine Boyd ortaladı, uçarak kafayı vuran Jamaikalı forvet Orgill, hat-trick yaptı. 90+4'te Kitsou ile verkaç yapan Boyd, skoru ilan etti: 2-4.
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Ankaragücü yükseliyor
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