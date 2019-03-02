Ankaragücü yükseliyor

BUGÜN NELER OLDU

Süper Lig'de 24. haftanın perdesi nefesleri kesen Antalyaspor-Ankaragücü mücadelesiyle açıldı. Konuk Başkent ekibi, 4-2 kazanarak, ateş çemberinden bir adım daha uzaklaştı. Chico, 19. dakikada kafa vuruşuyla Antalya'yı öne geçirdi: 1-0.21'de'un pasıyla ceza sahasına sızdı, harika plaseledi: 1-1., 26'da Boyd'un kale içine aşırttığı meşin yuvarlağı, çizgi üstünde tamamladı: 1-2.30'da Messivari çalımlarla yürüdü ve ağları sarstı: 2-2. 41'de yineortaladı, uçarak kafayı vuranhat-trick yaptı. 90+4'teile verkaç yapanskoru ilan etti: 2-4.