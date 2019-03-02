Bahsettiğin Japon benim!

BUGÜN NELER OLDU

Shinji Kagawa, Beşiktaş Dergisi'ne verdiği röportajda,. Son zamanda başından geçen ilginç bir anıyı anlatan Kagawa, şu ifadeleri kullandı: Gittiğim bir hamamda, beni tanımayan benim de tabii ki tanımadığım bir Türk, "Sen Japon musun?" diye sordu.. En önemlisi o hamamda karşılaştığım kişi, Beşiktaş'a bir Japon futbolcunun geldiğini ve benim bilip bilmediğimi öğrenmek istedi."İyi bir oyuncuya benziyor" cevabını verdim ve konuyu öyle kapattık. Hamamdan ayrılırken dayanamadım vededim. Beşiktaş'a çok isteyerek ve arzulayarak geldiğini vurgulayan Kagawa, "Arkadaşlarım ile birlikte takımı iyi yerlere getirebilmek için elimden geleni yapacağım. Taraftarlarımızdan tek beklentim;Bundan sonra ligi en iyi yerde bitirmeye odaklanmış durumdayız" şeklinde konuştu.Japonya'da futbol maçlarının izlenme oranının yüksek olduğunu dile getiren Shinji Kagawa, "Ekran başında Beşiktaş'ın maçlarının takip edilmesi çok önemli" dedi. Bu kadar köklü tarihe sahip bir kulüpte ilk Japon futbolcu olmanın kesinlikle mutluluk verici bir his olduğunu vurgulayan tecrübeli 10 numara, "Umarım bundan sonra daha fazlası gelir. Onların öncüsü olarak, daha fazla gayret etmek durumundayım" diye konuştu.Son olarak Antalya maçında attığı goller hakkında görüşlerini dile getiren Kagawa, "19. saniyede golü bulmayı aklımdan bile geçirmemiştim. Bu başarının tekrarını getirmek de çok önemli. Böyle küçük şeylerle şımarmamak lazım" ifadelerini kullandı. Şımarmamak