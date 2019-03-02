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'dan 'ne başsağlığı mesajı

İspanya futbolunun önde gelen temsilcilerinden , trafik kazasında hayatını kaybeden sarı-lacivertli taraftarlar için başsağlığı mesajı yayımladı

AA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 2.3.2019 16:05
Barcelona'dan MKE Ankaragücü'ne başsağlığı mesajı

İspanya 1. Futbol Ligi (La Liga) ekiplerinden Barcelona, deplasman dönüşü trafik kazasında hayatını kaybeden MKE Ankaragücü taraftarları için başsağlığı mesajı yayımladı.

Katalan temsilcisinin, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki Türkiye hesabından yapılan açıklamada, MKE Ankaragücü'nün amblemi siyah kurdeleyle paylaşıldı. Amblemin altında da "Başın sağ olsun MKE Ankaragücü, acınızı paylaşıyoruz." mesajı yer aldı.

MKE Ankaragücü'nün Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında deplasmanda oynadığı ve 4-2 galip geldiği maçın ardından taraftarları taşıyan otobüs Antalya dönüşünde kaza yapmıştı. Kazada Mert Turgut Çakır (17) ile Eren Açıkgöz (19) hayatını kaybederken 23 kişi de yaralanmıştı.

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Barcelona'dan MKE Ankaragücü'ne başsağlığı mesajı
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