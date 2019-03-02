Beşiktaş'ta taşlar yerinden oynadı

BUGÜN NELER OLDU

Beşiktaş'ın Kayserispor ile bugün deplasmanda oynayacağı maçın kadrosunda Kagawa sol kasık ve Gökhan Gönül sol uyluk arka adale sakatlıkları nedeniyle yer almadı.Ancak Gökhan Gönül'ün olmayışı taşları yerinden oynatacak. Sağ bekte Gökhan'ın yerine Dorukhan Toköz'e görev vermeyi planlayan Güneş, bu hamlenin orta sahada oluşturacağı boşluğu ise son 3 maçta hiç oynatmadığı Medel ile dolduracak. Tecrübeli hocanın ayrıca Lens'i yedek kulübesine çekmeyi ve Quaresma'yı 11'de sahaya sürmeyi düşündüğü öğrenildi.