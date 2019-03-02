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'ta taşlar yerinden oynadı

’ün sakatlığı 11’inde zorunlu değişikliğe neden olacak

Giriş Tarihi: 2.3.2019
Beşiktaş'ta taşlar yerinden oynadı
Beşiktaş'ın Kayserispor ile bugün deplasmanda oynayacağı maçın kadrosunda Kagawa sol kasık ve Gökhan Gönül sol uyluk arka adale sakatlıkları nedeniyle yer almadı. Cezası dolan Ljajic'i 11'de sahaya sürmeye hazırlanan teknik heyeti, Kagawa'nın yokluğu olumsuz etkilemeyecek. Ancak Gökhan Gönül'ün olmayışı taşları yerinden oynatacak. Sağ bekte Gökhan'ın yerine Dorukhan Toköz'e görev vermeyi planlayan Güneş, bu hamlenin orta sahada oluşturacağı boşluğu ise son 3 maçta hiç oynatmadığı Medel ile dolduracak. Tecrübeli hocanın ayrıca Lens'i yedek kulübesine çekmeyi ve Quaresma'yı 11'de sahaya sürmeyi düşündüğü öğrenildi.
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Beşiktaş'ta taşlar yerinden oynadı
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