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'dan duygu dolu mesaj

Antalyaspor deplasmanı dönüşü meydana gelen trafik kazasının ardından 2 taraftarının hayatını kaybetmesi tüm Türkiye’yi yasa boğdu.

Giriş Tarihi: 2.3.2019 17:08 Güncelleme Tarihi: 2.3.2019 17:08
İsmail Kartal'dan duygu dolu mesaj

Kazada hayatını kaybeden 17 yaşındaki Eren Açıkgöz ile 15 yaşındaki Mert Turgut Çakır için Ankaragücü'nde şampiyonluk yaşayan teknik direktör İsmail Kartal'dan da duygu dolu bir taziye mesajı geldi.

Kartal, yaptığı açıklamada, "Antalyaspor deplasmanı dönüşü taraftarlarımızı taşıyan otobüsün kaza yapması sonucu iki genç kardeşimizi yitirdiğimizi ve birçok yaralımızın olduğunu derin bir üzüntü içerisinde öğrenmiş bulunmaktayım. Ankaragücü taraftarının armasına, formasına, takımına ne kadar bağlı olduğunu her zaman her şartta destek olduğunu Türk sporunda en iyi bilen insanlardan birisiyim. Görev aldığım süreçte taraftarlarımızın Ankaragücü'nü yürekten sevdiğine her zaman şahit oldum. İki canımız Ankaragücü yolunda vefat ettiler. Mekanları cennet olsun. Yaralılarımıza acil şifalar, camiamıza ve kardeşlerimizin ailelerine başsağlığı diliyorum" ifadelerini kullandı.

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İsmail Kartal'dan duygu dolu mesaj
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