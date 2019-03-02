Kayserispor - Beşiktaş (CANLI)

Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında Kayserispor ile Beşiktaş karşı karşıya geliyor.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı'nda oynanacak maç saat 16:00'da başlayacak. Karşılaşmada Suat Arslanboğa orta hakem, Ali Palabıyık ise VAR olarak görev yapacak. Maçı beIN SPORTS'tan canlı izleyebilir, sabah.com.tr'den de anbean takip edebilirsiniz.

İLK 11'LER

Kayserispor: Lung, Kucher, Kana Bıyık, Sapunaru, Tiago, Şamil, Mensah, Deniz, Varela, Kravets, Umut.

Beşiktaş: Karius, Adriano, Medel, Vida, Caner, Atiba, Dorukhan, Quaresma, Ljajic, Güven, Burak.