Haberler > Spor Haberleri > Futbol Haberleri > Kızılyıldız ile Partizan yenişemedi

ile yenişemedi

Sırbistan'ın köklü kulüpleri ile 'ın karşı karşıya geldiği Belgrad derbisi, 1-1 eşitlikle sona erdi.

AA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 3.3.2019 02:11
Kızılyıldız ile Partizan yenişemedi

Sırbistan Süper Ligi'nin 24. haftasında Rajko Mitic Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısını, 37. dakikada Nemanja Nikolic'in kaydettiği golle Partizan 1-0 üstün tamamladı.

Karşılaşmanın ikinci devresinde rakibine karşı daha üstün bir oyun sergileyen ev sahibi Kızılyıldız, 74. dakikada Milan Pavkov'un golüyle eşitliği sağladı.

Kalan bölümünde başka gol olmayan karşılaşma 1-1 sona erdi.

159. Belgrad derbisinin ardından namağlup lider Kızılyıldız puanını 66'ya, üçüncü sıradaki Partizan ise 51'e yükseltti.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Kızılyıldız ile Partizan yenişemedi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN