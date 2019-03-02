Lucescu’dan yeşil ışık

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Beşiktaş'ta en güçlü teknik direktör adayları arasında yer alan ve yönetimin temasta olduğu Mircea Lucescu, Kartal'a yeşil ışık yaktı. 73 yaşındaki Rumen çalıştırıcı,dedi. 2002-2004 yılları arasında Beşiktaş'ı çalıştıran Lucescu, 100. yılında takımı şampiyon yapmıştı. Aday listesinde Slaven Biliç, Portekizli Jorge Jesus ile Sergen Yalçın da bulunuyor.Beşiktaş yönetimi, kalabalık bir heyetle Kayseri'ye giderken, Başkan Fikret Orman gündeme dair açıklamalarda bulundu. Orman, "Şenol Güneş'in ayrılığı olağanüstü gibi görünüyor ama bunlar normal şeyler. Önümüzdeki üç aylık süreç var" dedi. Orman, "Tercihiniz yerli mi yoksa yabancı mı olacak sorusuna, "Bu öyle kavun mu karpuz mu meselesi değil. Yeni teknik direktörümüz Beşiktaş'ı kaldırabilecek, şampiyon yapabilecek ve Avrupa'da başarıya götürebilecek bir hoca olmalı" yanıtını verdi.Şenol Güneş'in Haziran'da Milli Takım'da göreve başlayacak olması İspanya'da da ses getirdi. Ülke basını, özellikle de Madrid merkezli gazete ve radyolar, Beşiktaş teknik direktörlüğü için Guti'nin şansının arttığını söylüyor. AS gazetesi, "Guti her seferinde Beşiktaş teknik direktörlüğüne daha yakın" değerlendirmesinde bulundu.