Türk futbolu; hakem hataları, Profesyonel Disiplin Kurulu'ndan çıkan ağır cezalar
, Tahkim Kurulu'nun takım adına göre karar vermesi
yüzünden can çekişmeye devam ediyor. Her hafta maçlarda görevli temsilcilerden gelen şişirilmiş ağır raporlar
, özellikle bazı takımları adeta canından bezdirmiş durumda. Ağır para cezaları kulüpleri çok zor durumda bırakırken; bloke edilen Passoligler taraftarları futboldan soğutma noktasına getirdi... Bazı takımların ise sürekli torpilli gibi kayırılması
gözlerden kaçmıyor. Peki bu temsilcileri kim atıyor?
Temsilciler maçtan hemen sonra gelen telefona göre mi raporlarını yazıyor? SABAH
, akıllara durgunluk veren bazı cezaların perde arkasını araladı. Her maçta 3 (derbilerde 4) temsilci görev yapıyor. Bu temsilcileri, Mentör ve Temsilciler Kurulu Başkanı Abdurrahman Arıcı atıyor
SOSYAL MEDYADA SÜREKLİ GÜNDEM!
Abdurrahman Arıcı'nın fanatik bir takım taraftarı olduğu ve o takımın maçlarına kendisine yakın temsilcileri atadığı sosyal medyada konuşuluyor. Gönül verdiği takımın maçlarında tribün veya saha olayı yaşandığında maçtan sonra hemen temsilcileri arayarak, "Olayları raporuna yazma... Sen işini bilirsin kardeş... Olayları hafif gör, 'küfür yoktu' de, ceza çıkmasın"
diyerek uyarılarda bulunduğu iddia ediliyor. Başkan Abdurrahman Arıcı'nın bazı takımların maçlarına atadığı temsilcilere ise can yakıcı talimatlar vererek, "Karşılaşmada yaşanan en ufak bir hadiseyi bile raporlarınıza yazın. Tribünde yaşanan tüm ayrıntılar, hatta bir öksürük bile kayda alınsın! Sizden can yakıcı bir rapor bekliyorum! O takımın canını yakın"
dediği sızan bilgiler arasında yer alıyor.
'MAAŞ ALSIN' DİYE YAŞ HADDİ 70 OLDU
Abdurrahman Arıcı aynı zamanda Hakemler ve Gözlemciler Derneği Başkanı. Bazı hakemlerin, Arıcı'dan "Bizim sorunlarımızla ilgilendiğini hiç görmedik. Ne bizim sorunlarımız için savaşıyor; ne de dertlerimizi dinliyor! Adı başkan sadece"
diyerek dert yandıkları biliniyor. Öte yandan Arıcı'nın mentörlük maaşı almaya devam etmesi için 65 olan yaş haddinin 70'e çekildiği belirtiliyor. 1951 doğumlu olan Arıcı 68 yaşında.
GÖZLER GÜRELİ'DE
Yıldırım Demirören zamanında yönetim kuruluna büyük darbeler indiren Merkez Hakem Kurulu arka arkaya gelen skandallar sonrası istifasını vermek zorunda kalmıştı. Demirören sonrası koltuğa oturan başkan Hüsnü Güreli'nin kurullar için nasıl bir tavır alacağı merak konusu... Üç aylık bir dönem için gelse de Güreli'nin PFDK, Tahkim ve Temsilciler Kurulu'nun istifasını isteyeceği kaydedildi.
SAĞIR VE DİLSİZİ 'KÜFÜR ETTİ' DİYE RAPORA YAZDILAR
Trabzonspor- Başakşehir maçının raporu büyük şaşkınlık yarattı
Abdurrahman Arıcı'nın atadığı temsilciler, bu sezonun 18. haftasında belki de Türk futbol tarihinde görülmemiş bir rezalete imza attılar. O hafta Trabzonspor ile Başakşehir arasında Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde oynanan maçta tribünlerde en ufak centilmenlik dışı bir hareket yaşanmamıştı. Ama o maçta görevli temsilciler Nihat Doker, Veli Keser, Mehmet Ali Yurtsever ve Ercan Okur, maçtan sonra adeta birer senaryo üretip, şişirilmiş raporlar yazarak tam 27 bin Trabzonspor taraftarının Passoliglerinin bloke edilmesine ve Trabzonspor'un büyük bir maddi kayıp yaşamasına neden oldular. Asıl bomba ise o maçta tribünde yer alan sağır ve dilsiz bir taraftarın da 'küfür etti' gerekçesiyle Passoliginin bloke edilmesiydi. Ve o taraftar, maçın gözlemcileri hakkında hukuki işlem başlattı.