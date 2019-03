O takımın canını yakın!

BUGÜN NELER OLDU

Türk futbolu; hakem hataları, Profesyonel Disiplin Kurulu'ndan çıkan, Tahkim Kurulu'nunyüzünden can çekişmeye devam ediyor. Her hafta maçlarda görevli temsilcilerden gelen, özellikle bazı takımları adeta canından bezdirmiş durumda. Ağır para cezaları kulüpleri çok zor durumda bırakırken; bloke edilen Passoligler taraftarları futboldan soğutma noktasına getirdi... Bazı takımların ise sürekli torpilli gibigözlerden kaçmıyor.Temsilciler maçtan hemen sonra gelen telefona göre mi raporlarını yazıyor?, akıllara durgunluk veren bazı cezaların perde arkasını araladı.Abdurrahman Arıcı'nın fanatik bir takım taraftarı olduğu ve o takımın maçlarına kendisine yakın temsilcileri atadığı sosyal medyada konuşuluyor. Gönül verdiği takımın maçlarında tribün veya saha olayı yaşandığında maçtan sonra hemen temsilcileri arayarak,diyerek uyarılarda bulunduğu iddia ediliyor. Başkan Abdurrahman Arıcı'nın bazı takımların maçlarına atadığı temsilcilere ise can yakıcı talimatlar vererek,dediği sızan bilgiler arasında yer alıyor.Abdurrahman Arıcı aynı zamanda Hakemler ve Gözlemciler Derneği Başkanı. Bazı hakemlerin, Arıcı'dandiyerek dert yandıkları biliniyor. Öte yandan Arıcı'nın mentörlük maaşı almaya devam etmesi için 65 olan yaş haddinin 70'e çekildiği belirtiliyor.Yıldırım Demirören zamanında yönetim kuruluna büyük darbeler indiren Merkez Hakem Kurulu arka arkaya gelen skandallar sonrası istifasını vermek zorunda kalmıştı. Demirören sonrası koltuğa oturan başkan Hüsnü Güreli'nin kurullar için nasıl bir tavır alacağı merak konusu... Üç aylık bir dönem için gelse de Güreli'nin PFDK, Tahkim ve Temsilciler Kurulu'nun istifasını isteyeceği kaydedildi.Abdurrahman Arıcı'nın atadığı temsilciler, bu sezonun 18. haftasında belki de Türk futbol tarihinde görülmemiş bir rezalete imza attılar. O hafta Trabzonspor ile Başakşehir arasında Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde oynanan maçta tribünlerde en ufak centilmenlik dışı bir hareket yaşanmamıştı. Ama o maçta görevli temsilciler Nihat Doker, Veli Keser, Mehmet Ali Yurtsever ve Ercan Okur, maçtan sonra adeta birer senaryo üretip, şişirilmiş raporlar yazarak tam 27 bin Trabzonspor taraftarının Passoliglerinin bloke edilmesine ve Trabzonspor'un büyük bir maddi kayıp yaşamasına neden oldular. Asıl bomba ise o maçta tribünde yer alan sağır ve dilsiz bir taraftarın da 'küfür etti' gerekçesiyle Passoliginin bloke edilmesiydi. Ve o taraftar, maçın gözlemcileri hakkında hukuki işlem başlattı.