BUGÜN NELER OLDU

BOTAŞ FENERBAHÇE SAAT: 15:00BASKETBOLDA bu yıl 27. kez düzenlenen Kadınlar Türkiye Kupası bugün Şanlıurfa'da sahibini buluyor. 11 Nisan Spor Salonu'ndaki finalde Fenerbahçe ile BOTAŞ saat 15.00'te karşılaşacak. Kupada Fenerbahçe çeyrek finalde Galatasaray, yarı finalde de Mersin Büyükşehir Belediyespor'u eleyerek finale yükseldi. BOTAŞ ise çeyrek finalde OGM Ormanspor, yarı finalde de Çukurova Basketbol'u saf dışı bırakarak adını finale yazdırdı. Kadınlar basketbolda Türkiye Kupası'nı en fazla, 11'er kezle Fenerbahçe ile Galatasaray müzesine götürdü.NBA'DE Doğu Konferansı'nda yer alan iki takımın mücadelesinde Cleveland Cavaliers, milli oyuncumuz Cedi Osman'ın skorer oyununun yardımıyla New York Knicks'i 125-118 mağlup etti. 15. galibiyetini elde eden Cavaliers'ta Cedi Osman 21 sayı, 7 ribaunt, 5 asist, 2 blok ve 1 top çalmayla galibiyetin mimarlarından oldu. Kevin Love 26 sayı, Collin Sexton ve Jordan Clarkson ise 22'şer sayıyla oynadı. Houston Rockets, son dönemde performansını artıran yıldızı James Harden'ın 58 sayı, 10 asist, 7 ribaunt ve 4 top çalmalık oyunuyla Miami Heat'i 121- 118 yendi. Diğer sonuçlar: Indiana Pacers-Minnesota Timberwolves: 122-115,Orlando Magic- G.S.Warriors: 103- 96, O.C.Thunder- Philadelphia 76ers: 104-108, Denver Nuggets-Utah Jazz: 104-111.SAMSUN'DA devam eden 2019 Avrupa Salon Okçuluk Şampiyonası'nda Türkiye dün iki altın madalya birden kazandı. İlk madalya Makaralı Yay Genç Erkek Takımı'ndan geldi. Göksel Altıntaş, Batuhan Akçaoğlu ve Yakup Yıldız'ın oluşturduğu milli takım, finalde İtalya'yı yenerek birinciliğe ulaştı. Ardından da Erdal Meriç Dal, Efe Gürkan Maraş ve Musa Arzuman'dan oluşan Genç Erkekler Klasik Yay Takımı, finalde Rusya'yı mağlup ederek Türkiye'ye şampiyonadaki ikinci altın madalyayı kazandırdı. Sevcan Derin, Gökçe Demirel ve Elif Nida Güner'den oluşan Klasik Yay Genç Kadın Takımı ise İtalyan rakiplerini mağlup ederek bronz madalya elde etti. Türkiye, bu sonuçların ardından şampiyonada 2 altın ve 2 bronz madalyaya ulaştı.SALA'NIN hayatını kaybettiği uçak kazası ile ilgili her gün yeni bilgiler ortaya çıkıyor. Son olarak Cardiff City yetkililerinin Sala'ya tarifeli bir ticari uçuş teklif ettiklerine dair WhatsApp mesajları deşifre edildi. Bu iletiler kulübün kendisine bir uçuş teklif etmesine karşın, Sala'nın kabul etmediğini ortaya koydu. Mesajlarda kulübün uçuş detaylarını da göndermesine rağmen Sala'nınifadelerini kullandığı görülüyor.TFF 1. Lig'de 24. haftanın açılış karşılaşmasında Adanaspor ile Giresunspor 1-1 berabere kaldı. 5 Ocak Fatih Terim Stadı'nın ev sahipliği yaptığı mücadelede ilk gol konuk ekip Giresunspor'dan geldi. Muhammet Reis, 24. dakikada gol perdesini açtı. İkinci devre baskı kuran Adanaspor, Furkan Özçal'ın 53'te attığı golle puanı kurtardı.