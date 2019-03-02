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'a Adülkadir Ömür’den kötü haber

Sağ ayak topuğundaki ağrıları bir türlü geçmeyen ve tedavi amacıyla ’ya giden ’un 19 yaşındaki futbolcusu Abdülkadir Ömür, en az iki hafta daha sahalardan uzak kalacak.

YUNUS EMRE SEL Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 2.3.2019
Trabzonspor'a Adülkadir Ömür’den kötü haber

Sezonun ikinci yarısında sağ ayak topuğundaki ağrıların artması nedeniyle beklenilen performansı sergileyemeyen Abdülkadir Ömür, ligde son oynanan Göztepe ve kupadaki Ümraniye maçlarında forma giyememişti. Bu sürede Trabzon'da kalarak tedavisi yapılan Abdülkadir Ömür, daha sonra kulübün eski doktoru Ufuk Şentürk'e gözükmek üzere Almanya'ya gitti.

Avrupa'nın en önemli hastanelerinden Charite Hastanesi'nde Kalça ve Diz Protezi Bölümü Başkanı olan Şentürk'e gözüken Abdülkadir'in tedavi amacıyla en az 1 hafta daha Almanya'da kalmasına karar verildiği kaydedildi. 19 yaşındaki futbolcunun bu nedenle Kasımpaşa ve ardından Akhisar ile oynanacak maçlarda forma giyemeyeceği belirtildi.

AĞAOĞLU: İNŞALLAH GÜNEŞ İLE COŞARIZ

TRABZONSPOR Başkanı Ahmet Ağaoğlu, A Milli Takım'da başlayan Şenol Güneş dönemi hakkında konuştu: "Güneş çok tecrübeli bir teknik adam. Hayırlısı olsun. İnşallah çok farklı bir döneme gireriz. Milli Takım'ın başarılarıyla coştuğumuz, sevindiğimiz, gurur duyduğumuz bir süreç yaşarız."

İşte Avrupa'nın en çok gol atan futbolcuları

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Trabzonspor'a Adülkadir Ömür’den kötü haber
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