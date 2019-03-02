Uilenberg’den acı itiraf: VAR protokolüne uyulmuyor

BUGÜN NELER OLDU

TFF tarafından hazırlanan Tam Saha Dergisi'ne konuşan MHK Eğitim Danışmanı Jaap Uilenberg, "Fakat Türkiye kelimenin tam anlamıyla benim ikinci vatanım. 10 gün önce gelen teklifi kabul etmemin en büyük nedenlerinden birisi de Türk hakemlere olan güvenimdi" ifadelerini kullandı. Uluslararasıbelirten UilenbergKendisi protokole çok fazla uyulmadığını düşünüyor. Dolasıyla burada bulunmamın asıl sebeplerinden birisi de uygulama şeklini yeniden UEFA çizgisine çekmek.VAR sadece ihtiyaç duyulan pozisyonlarda hakeme yardımcı olur" dedi.