Uilenberg’den acı itiraf: VAR protokolüne uyulmuyor

TFF tarafından hazırlanan Tam Saha Dergisi'ne konuşan MHK Eğitim Danışmanı Jaap Uilenberg, "Son üç yıldır birçok ülkeden teklif almama rağmen hepsini reddetmiştim.
Fakat Türkiye kelimenin tam anlamıyla benim ikinci vatanım. 10 gün önce gelen teklifi kabul etmemin en büyük nedenlerinden birisi de Türk hakemlere olan güvenimdi" ifadelerini kullandı. Uluslararası Futbol Birliği Kurulu (IFAB) Direktörü David Elleray'ın Türkiye'de VAR'ın uygulama şeklinden çok memnun olmadığını
belirten Uilenberg, "
Kendisi protokole çok fazla uyulmadığını düşünüyor. Dolasıyla burada bulunmamın asıl sebeplerinden birisi de uygulama şeklini yeniden UEFA çizgisine çekmek. Sahada asıl olan kişi hakemdir.
VAR sadece ihtiyaç duyulan pozisyonlarda hakeme yardımcı olur" dedi. Uilenberg, UEFA Avrupa Ligi yarı finallerinden sonra beşinci ve altıncı hakemlerin tarihe karışacağını da dile getirdi.