Younes Belhanda: Taraftar artık arkamda

Wesley Sneijder'den 10 numaralı formayı alan Younes Belhanda, gol atmadığı için Galatasaraylı taraftarların hedefi halindeydi. Ancak ikinci yarı ile birlikte Belhanda gollerini atmaya başladı ve sarı-kırmızılı tribünler de Faslı yıldızı bağrına bastı. Bu durumun farkında olan Belhanda, SABAH'a özel şu açıklamaları yaptı: "Taraftar artık tamamen arkamda, bu desteği hissediyorum ve elimden geleni yapıyorum. Gol atmaya başladım ama benim önceliğim gol atmak değil, takımı hücumda yönetmek."

Sezon sonunda Suudi Arabistan'a transfer olup olmayacağı sorusuna cevap vermeyen ve "Ben Galatasaray'dayım'' demekle yetinen Belhanda'ya Al-İttihad yıllık 6 milyon Euro ödemeye hazır. Fatih Terim devre arasında Faslı 10 numaranın transferine izin vermese de FFP yüzünden oyuncu satmak zorunda olan Galatasaray'ın Belhanda'yı sezon sonunda 10 milyon Euro'nun üzerinde bir teklife göndermesi bekleniyor.

LUYİNDAMA'DA PROBLEM YOK

Akhisarspor maçında sakatlanan Luyindama, kupa kadrosunda yer almamıştı. Bir gün dinlenen Kongolu stoperin sol üst baldırındaki ağrıları tamamen geçti. Luyindama Erzurumspor deplasmanında ilk 11'de sahaya çıkacak. Diagne ve Linnes ise dünkü idmana da çıkmadı. İki futbolcunun da durumu maç günü belli olacak.

BAŞKAN CENGİZ LOCADA

TFF Yönetim Kurulu'nun Futbol Disiplin Talimatı'nda yaptığı talimat değişikliği sonucunda Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'in statlara giriş yasağı kalktı. 150 günlük cezasının 108 gününü çeken Cengiz, Erzurum'da locada maçı izleyecek. Cengiz 42 gün sonra protokol tribününde oturma hakkına sahip olacak.