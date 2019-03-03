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"Abdulkadir Bitigen'e hakkımızı helal etmiyoruz"

Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında konuk olduğu 'la 1-1 berabere kalan 'nin kulüp başkanı , müsabakadaki hakem yönetimini sert bir dille eleştirdi.

AA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 3.3.2019 17:51
Abdulkadir Bitigen'e hakkımızı helal etmiyoruz

Mehmet Sepil, yaptığı yazılı açıklamada, Türk hakemleri için hem üzüldüğünü hem de utandığını belirterek, "Hakem maçı kafasındaki neticeyle bitiremedi. Hata yapılır ama bugün maçta olanları hiç kimse hata olarak izah edemez." ifadelerini kullandı.

Video Yardımcı Hakem (VAR) uygulamasında sezon başından beri söylenilen bir şey olduğunu dile getiren Sepil, "Kritik ofsayt pozisyonlarında oyun kesilmeden devam edilip, pozisyon sonuçlandıktan sonra VAR'a bakılacaktı. Hakem Abdulkadir Bitigen'e hakkımızı helal etmiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

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"Abdulkadir Bitigen'e hakkımızı helal etmiyoruz"
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