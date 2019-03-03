Aykut Kocaman: Puan kayıplarını bundan sonraki haftalarda inşallah telafi ederiz

Kocaman, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, ligde bulundukları pozisyonu korumaya çalıştıklarını aktardı.

Özellikle son iki maçta kağıt üzerinde kurguladıklarını sahaya yansıtamadıklarını ifade eden Kocaman, şunları kaydetti:

"Kümede kalma mücadelesi veren Göztepe karşısında, oyunun golü de bulduğumuz ilk 20 dakikalık bölümünde kontrolü elinde tutan taraf takımımız oldu. Golden sonraki bölümde rakip, kendi özelliği olan defansın arkasına atılan toplarla etkili olmaya çalıştı. Ancak kısmen buna engel olduk. İkinci yarıya farkı arttırıp, skor avantajını tamamen lehimize çevirmek adına çıktık. Ancak istediğimiz olmadı. Son maçlarda yaşadığımız sıkıntı bu maçta da kendini gösterdi ve defansımızın arkasına atılan topta kalemizde golü gördük. Beraberlikten sonra kazanma adına daha çok rakip kaleye gittik. Belki pozisyon üretmekte zorlandık. Ama biri penaltı, biri de penaltıdan daha net olan ceza sahası içerisinde iki net fırsat bulduk. Her iki pozisyonu da değerlendiremedik. Penaltı şans işidir. Ancak burada kaleci Beto'nun da hakkını teslim etmeliyiz. Penaltı kaçar, kurtarılır. Ancak diğer pozisyon daha netti. Olmadı."

Kocaman, İstikbal Mobilya Kayserispor ve Göztepe maçlarında hesapta olmayan 5 puan kaybı yaşadıklarını belirterek, her şeyin kağıt üzerinde hesaplandığı gibi olmadığını vurguladı.

Skubic'in 90+4. dakikada değerlendiremediği penaltı atışına değinen Kocaman, şöyle konuştu:

"Unutulmasın bugün penaltıyı kaçıran Nejc Skubic, Atiker Konyaspor'a hem Ziraat Türkiye Kupası hem de Süper Kupa'da attığı penaltı golleriyle takım arkadaşlarıyla birlikte şampiyonluğu yaşatmıştı. Futbolun içerisinde bu tür şeyler oluyor. Burada bizim yapmamız gereken, artık kalan haftalarda oyunumuzu biraz daha ileriye taşıyarak en fazla puanı toplamak. Kendimizi sezon sonunda 3 ila 6. sıralar arasında bir yerde bulabilirsek, bu takım açısından çok önemli bir başarı olacak. Umarım bunu başarırız. Son 2 maçta iç sahada, genelleme yaparsak da son 5 maçta kazanamadığımız dönemde yaşadığımız puan kayıplarını, bundan sonraki haftalarda inşallah telafi ederiz."

Tamer Tuna: "İlk yarı pas bağlantılarında çok hata oldu"

Göztepe Teknik Direktörü Tamer Tuna, her iki takımı da mücadelelerinden dolayı kutladı.

Hızlı hücum ve dikine oyun anlayışıyla maça çıktıklarını anlatan Tuna, "Bunu ancak ikinci yarı yaptık. İlk yarı pas bağlantılarında çok hata oldu. Bazıları da rakibin atağı olarak döndü. İkili orta sahadan üçlü orta sahaya geçtik. Bu değişiklik, bize golü ve sonrasındaki pozisyonları getirdi. Biz var olmaya, Süper Lig'de kalma hedefini yaşatmaya devam eden bir Göztepe olacağız." değerlendirmesinde bulundu.