Chelsea, Fulham deplasmanında kazandı

Premier Lig'in 29. haftasında Fulham, Craven Cottage Stadyumu'nda Chelsea ile mücadele etti.

Maçın 20. dakikasında Gonzalo Higuain'in attığı golle Chelsea 1-0 öne geçti. Fulham Ryan Babel'in asistinde Calum Chambers'in golü ile eşitliği sağladı. 31. dakikada Jorginho sahneye çıktı, takımını 2-1 öne geçirdi ve ilk yarı bu sonuçla tamamladı. İkinci yarıda da başka gol olmayınca Chelsea mücadeleden 2-1 galip ayrıldı.

Bu sonuçla birlikte bir maçı eksik olan Chelsea puanını 56'ya çıkarırken, Fulham ise 17 puanda kaldı.