Deplasman rüyası acımız oldu

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Afyonkarahisar'da bir otomobilin Antalyaspor deplasmanından dönen MKE Ankaragücü taraftarlarını taşıyan midibüse çarpması sonucu 2 taraftar öldü, 23 kişi yaralandı. Alınan bilgiye göre, Abdil E. yönetimindeki 43 LD 961 plakalı otomobil, Sinanpaşa ilçesine bağlı Akören beldesinin çıkışında,Midibüsün çarpmanın etkisiyle devrildiği kazada taraftarlardan Mert Turgut Çakır (17) ile Eren Açıkgöz (19) hayatını kaybetti, 23 kişi yaralandı.Kazada hayatını kaybeden Mert Turgut Çakır'ın arkadaşları kazadan sonra yaptığı açıklamada Mert'in annesine Antalya deplasmanından sonra dış saha maçlarına gitmeme sözü verdiğini söyledi.MKE Ankaragücü'ne başta Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu olmak üzere futbol dünyası taziye mesajlarıyla destek oldu. Bakan Kasapoğlu, başkan Mehmet Yiğiner'i bizzat telefonla ararken; Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray, Trabzonspor ve Bursaspor'un yanı sıra birçok spor kulübü de internet siteleri ve sosyal medyadaki hesaplarından yapılan paylaşımlarda hayatını kaybeden taraftarlardan dolayı Ankaragücü camiasına başsağlığı diledi.