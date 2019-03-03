Galatasaray’a 3 iyi 1 kötü haber

BUGÜN NELER OLDU

Zorlu Erzurumspor deplasmanı öncesi, Nagatomo haricinde sakatlardan iyi haber aldı. Arka çapraz bağında ikinci derece esneme tespit edilen Yuto Nagatomo Erzurum'a götürülmedi. Japon sol beke üzülen sarı-kırmızılılar sakatlıkları geçen Linnes, Fernando ve Diagne'nin takıma dönüşüne sevindi. Kadroda yer alan üç oyuncu da ilk 11'de görev yapacak.Fernando ön liberoda Donk'tan, Diagne forvette Mitroglou'dan formasını geri alacak.Takımla Erzurum'a giden Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Erzurum maçının gündüze çekilmemesine, "Olmadı, sağlık olsun. Yayıncı kuruluş diretti. Galatasaray, her şartta şanlı yürüyüşüne devam edecek" dedi. Kulüpler Birliği'nin G.Saray aleyhine yayınlanan bildiriyle ilgili 'iletişim aksaklığı' açıklamasını da yorumlayan Cengiz, "Biz yapmadık diyor, bir nevi özür diliyor. Onurlu bir geri çekiliş. Beşiktaş Başkanı Fikret Orman'la da görüştük. Dostça bir sohbetti" diye konuştu.Galatasaray'ın bugün Erzurumspor'a konuk olacağı karşılaşma sırasında şehirde havanın eksi 2 derece olması bekleniyor. Maçı gündüze aldıramayan Galatasaray hazırlıklarını yaptı. Dün Erzurum'a giden takıma beslenme uzmanları tarafından karbonhidrat ağırlıklı özel menü verildi.