Mathieu Valbuena: Kolayı zor yaptık

Fenerbahçe'de Beşiktaş maçından sonra Çaykur Rizespor karşısında da çok iyi bir performans sergileyen Valbuena, aldıkları 3 puanın çok önemli olduğunu söyledi. Fransız yıldız, "Beşiktaş maçında ikinci yarıda yaptığımız o dönüşün ardından önemli bir maça çıktık. Bizim için zor bir maç oldu. Maça kötü başladık ama dönmeyi başardık. Kendi kendimize işimizi zorlaştırdık ama kazandık. Güzel bir galibiyet oldu" dedi.

BÖYLE DEVAM ETMELİYİZ

10 kişi kalan rakiplere karşı zorlandıklarının da altını çizen Valbuena, "Bu başka takımlara da oluyor. Herkes daha kolay olacağını düşünür ama rakip daha mücadeleci olur. 2-2'den sonra güçlü bir karakter koyduk. Lig sıralaması ve taraftarımız için önemli galibiyetti. Böyle devam etmeliyiz" diye konuştu.

FREY VAR SLIMANI YİNE YOK

Fenerbahçe'de Beşiktaş derbisinde kadroya dahil edilmeyen iki santrfordan Michael Frey, Çaykur Rizespor karşısında yedekler arasında oturdu. Frey'i kadroya alan teknik direktör Ersun Yanal, İslam Slimani'yi ise yine maç listesinin dışında bıraktı.

37 BİN 311 KİŞİ İZLEDİ

Karşılaşmaya her iki takımın taraftarı da soğuk havaya rağmen büyük ilgi gösterdi. Ülker Stadı'nda 37 bin 311 kişi tribünleri doldurarak takımlarına destek oldu.

VOLKAN TEPKİ GÖSTEREN TRİBÜNLERE KIZDI...

Karşılaşmanın 27. dakikasında ilginç anlar yaşandı. Sarılacivertlilerin kaptanı Volkan Demirel, Skrtel'in kendisine verdiği pası riskli bir şekilde tekrar geri gönderdi. Bu sırada tribünlerden sesler yükselirken Volkan, dönüp tepki gösterdi.

ISLA VASATI AŞAMADI

Çaykur Rizespor karşısında eski formundan uzakta kalan Fenerbahçeli Isla, istenileni veremedi. Maç boyunca yaptığı 4 ortada da isabet bulamayan Şilili futbolcu, girdiği 9 ikili mücadelenin de 5'ini kaybetti.

2000

Lig'in 61 sezonunda da yer alan Fenerbahçe, 2000. maça ulaşan ilk takım oldu. BŞB Erzurum ile bugün oynayacak olan G.Saray'la birlikte en fazla maça çıkan takım konumundaki Kanarya , fikstür avantajı ile 2000'e ezeli rakibinden önce ulaştı.

AYEW GİRER GİRMEZ CEZALI DURUMA DÜŞTÜ

Fenerbahçe'de karşılaşmanın 58. dakikasında Zajc'ın yerine oyuna giren Andre Ayew, ayağının tozuyla sarı kart gördü ve sınırı aşarak cezalı duruma düştü. Ganalı futbolcu gelecek hafta deplasmanda oynanacak kritik Medipol Başakşehir karşılaşmasında forma giyemeyecek.