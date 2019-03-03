Şenol Güneş sinirlendi

Şenol Güneş, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Milli Takım'la anlaşmasıyla ilgili soruya sert cevap verdi. Güneş, "Anlaşmayı yapmışız, açıklanmış. Daha bunu anlatmaya gerek yok. Zaten sezon sonu anlaşabileceğimizi söylemiştim. Onlar (TFF) açıkladı, ben bir şey yapmadım. Sezon sonuna kadar Beşiktaş'ın çalışanı olduğumu söylemiştim. Şimdi anlaşma açıklandı, 'Neden gitmiyorsun?' deniyor
. Sürekli kavga isteniyor. Gizli bir şey yok, ben her şeyi söyledim
" ifadelerini kullandı. Kayseri'de puan kaybettikleri için üzgün olduklarını belirten Güneş şunları söyledi: "Buradan galibiyetle ayrılmalıydık. Puan olarak rakiplerimizin gerisindeyiz. Erzurumspor, Fenerbahçe ve Kayserispor ile yenişemedik. Bu maçları kazanabilirdik. 6 puan kaybettik, elimizde 3 puan kaldı. Önümüzde Galatasaray ve daha uzakta Başakşehir var. Oyunumuzun daha iyi olması lazım. Yarışı devam ettireceğiz.
"
DORUKHAN'A ÇİFTE ŞOK!
Sağ ayak bileğine darbe alan Dorukhan, tedavisinin ardından oyuna döndü. Ancak ağrıları devam edince yerini 60. dakikada Roco'ya bıraktı. Roco, 111 gün sonra forma giydi. Dorukhan aynı zamanda gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü. 22 yaşındaki genç yıldız, önümüzdeki hafta Konyaspor maçında forma giyemeyecek. Mirin de sakatlığı nedeniyle kulübede yer almasına rağmen oynamadı.
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Ricardo Quaresma, karşılaşma boyunca yaptığı 12 ortayı da adrese gönderemedi.