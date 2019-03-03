Şenol Güneş sinirlendi

BUGÜN NELER OLDU

Şenol Güneş, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Milli Takım'la anlaşmasıyla ilgili soruya sert cevap verdi. Güneş, "" ifadelerini kullandı. Kayseri'de puan kaybettikleri için üzgün olduklarını belirten Güneş şunları söyledi: "Buradan galibiyetle ayrılmalıydık. Puan olarak rakiplerimizin gerisindeyiz. Erzurumspor, Fenerbahçe ve Kayserispor ile yenişemedik. Bu maçları kazanabilirdik. 6 puan kaybettik, elimizde 3 puan kaldı.Sağ ayak bileğine darbe alan Dorukhan, tedavisinin ardından oyuna döndü. Ancak ağrıları devam edince yerini 60. dakikada Roco'ya bıraktı. Roco, 111 gün sonra forma giydi. Dorukhan aynı zamanda gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü. 22 yaşındaki genç yıldız, önümüzdeki hafta Konyaspor maçında forma giyemeyecek. Mirin de sakatlığı nedeniyle kulübede yer almasına rağmen oynamadı.Ricardo Quaresma, karşılaşma boyunca yaptığı 12 ortayı da adrese gönderemedi.