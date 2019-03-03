Ümraniyespor: 3 - Karabükspor: 0 (Maç sonucu)

Spor Toto 1. Lig'in 24. haftasında Ümraniyespor, sahasında Kardemir Karabükspor'u 3-0 mağlup etti.

MAÇTAN DAKİKALAR

18. dakikada sağ kanattan Emircan'ın ortasında, Karabüksporlu Hüseyin Topbaş ters vuruşla topu kendi kalesine gönderdi. 1-0

44. dakikada savunma arkasına gönderilen topta Atabey Çiçek, Ferhat ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda kaleciyi geçemedi.

53. dakikada serbest vuruş kazanan Ümraniye'de Recep'in ortasına Merthan gelişine vurdu ancak top az farkla üstten auta çıktı.

60. dakikada Leandrinho'nun pasında ceza alanı içinde topla buluşan Vasilogiannis'in şutu kaleci Fatih'ten döndü. Dönen topu Vasilogiannis, düzgün bir vuruşla ağlarla buluşturdu. 2-0

68. dakikada gelişen Karabük atağında sağ çaprazda topla buluşan Batuhan'ın şutunda kaleci Burak gole izin vermedi. Dönen topu Toykan tamamlamak istedi ancak Burak bu pozisyonda da geçit vermedi.

88. dakikada Ümraniyespor'da Emircan rakiplerini çalımlayarak girdiği ceza alanı dışında çektiği şutta topu filelerle buluşturdu. 3-0



Stat: Ümraniye Belediyesi

Hakemler: Cihan Aydın xx, Deniz Turgut xx, Hakan Karabalcık xx

ÜMRANİYESPOR: Burak xx, Uğur Aygören xxx, Tarık Tekdal xxx, Merthan xxx, Gökhan Lale xxx, Serkan Göksu xxx, Recep Aydın xxx, Leandrinho xx (Timur Temeltaş dk. 79 x), Madinda xx (Bahadır dk. 70 xx), Emircan Altıntaş xxx, Atabey Çiçek xx (Vasilogiannis dk. 45+2 xxx)

Yedekler: Metin, Alaadin, Appindangoye, Diabang

Teknik Direktör: Ahmet Taşyürek

KARDEMİR KARABÜKSPOR: Ferhat xx, Fatih Tultak xx, Can Sıkılmaz xx, Berkay Yılmaz xx, Fatih Kızılay xx (Berk dk. 84 ?), Hüseyin Topbaş xx, Toykan xx (Cihan Aydın dk. 75 x), Emre Eser xx, Ahmet Karadayı xx, Oğuz Eken xx (Arif dk. 80 ?), Batuhan Kurt xx

Yedekler: Furkan, Abdullah Sezgin, Sezer, Melih Berat

Teknik Direktör: Taner Öcal

Goller: Hüseyin Topbaş (dk. 18 k.k.), Vasilogiannis (dk. 60), Emircan (dk. 88) (Ümraniyespor)

Sarı kartlar: Emircan (Ümraniyespor), Toykan, Fatih Kızılay, Fatih Tultak, Can Sıkılmaz (Kardemir Karabükspor)

AHMET TAŞYÜREK: "PLAY-OFF İÇİN HEDEFLEDİĞİMİZ 56 PUAN İÇİN BİR ADIM DAHA ATTIK"



Spor Toto 1. Lig'in 24. haftasında konuk ettiği Kardemir Karabükspor'u 3-0 yenen Ümraniyespor'un teknik direktörü Ahmet Taşyürek, play-off'a kalmak adına çok değerli 3 puan aldıklarını söyledi.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Taşyürek, yoğun maç tempolarının devam ettiğini belirterek, "Maç öncesinde söylediğim gibi bu tip maçlar çok zor. Rakibin puanına ve ligdeki durumuna bakarak ön yargı oluşmasını engellemek için 2-3 gündür yoğun mesai harcıyoruz. Neden yoğun çalıştığımız bugün ortaya çıktı." ifadelerini kullandı.

Ahmet Taşyürek, golü bulana kadar çok zorlandıklarını aktararak, "Rakibimizi kutluyorum. Durumları ne olursa olsun sahaya çıkıp mücadele ediyorlar ve ayrı bir misyon üstlendiler. Onlar her geçen maç daha tecrübeli bir takım oluyor. Sezon başındaki gibi değiller. Sadece 3 puanı aldığımız için çok mutluyum. Bizim hedefimiz var. Play-off için hedeflediğimiz 56 puan için bir adım daha attık." değerlendirmesinde bulundu.

TANER ÖCAL: "ASLINDA FENA OYNAMADIK"

Kardemir Karabükspor'da teknik direktör Taner Öcal, karşılaşmadaki kırılma anlarının önüne geçemedikleri için mağlup olduklarını belirtti.

Ümraniyespor'u tebrik ederek sözlerine başlayan Öcal, "Durumumuz belli, genç bir takımla mücadele ediyoruz. Aslında fena oynamadık. Kırılma anları var ve bunun önüne geçemedik. Verilen mücadeleden dolayı mutluyum. Oyuncularımı kutluyorum." diye konuştu.

Öcal, futbolcularının ağır bir misyon üstlendiğine dikkati çekerek şunları kaydetti:

"Oyuncularım mental anlamda çok yoruluyorlar. Çok şey istediğimizi düşünüyorum. Hem şehir hem de bizler, futbolcuları biraz daha rahat bırakırsak öz güvenli bir şekilde oynarlar diye düşünüyorum."