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- (Canlı)

Spor Toto Süper Lig'in 24. hafta maçında lider , 'a konuk oluyor.

Giriş Tarihi: 3.3.2019 15:48 Güncelleme Tarihi: 3.3.2019 15:59
Yeni Malatyaspor - Medipol Başakşehir (Canlı)

Yeni Malatya Stadyumu'nda saat 16.00'da başlayan Yeni Malatyaspor - Medipol Başakşehir maçını Fırat Aydınus yönetiyor.

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YENİ MALATYASPOR: Ertaç Özbir, Sincere Seth, Mustafa Akbaş, Murat Akça, Bülent Cevahir , Mitchell Donald, Murat Yıldırım, Issam Chebake, Guilherme, Danijel Aleksic, Adem Büyük
Yedekler: Fabien Farnolle, Erkan Kaş, Şeref Can Büyük, Michael Pereira, Ahmed Ildız, Barış Alıcı, Eren Tozlu, Issiar Dia

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR: Mert Günok, Junior Caiçara, Mahmut Tekdemir, Alexandru Epureanu, Fedor Kudryashov, Emre Belözoğlu, İrfan Can Kahveci, Edin Visca, Marcio Mossoro, Arda Turan, Robinho
Yedekler: Volkan Babacan, Uğur Uçar, Serdar Taşçı, Joseph Attamah, Soner Aydoğdu, Milos Jojic, Gökhan İnler, Riad Bajic, Emmanuel Adebayor, Stefano Napoleoni

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Yeni Malatyaspor - Medipol Başakşehir (Canlı)
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