3 Türk 11’de Semih sağ bek

Cezalı Mariano
, sakatlığı yüzünden Erzurum'a getirilmeyen Nagatomo
ve fizik olarak hazır olmayan Fernando
dün oynamadı. Fatih Terim, bu üç yabancının yerine ilk 11'de 3 Türk'ü tercih etti. Semih Kaya sağ bekte, Emre Taşdemir sol bekte, Selçuk İnan ön liberoda görev yaptı. Semih 46. dakikada yerini Linnes'e bıraktı. Benfica rövanşında sol adalesinde zorlanma ve ödem oluşan Diagne
iki idmanla Erzurum'a geldi. Fatih Terim, Diagne'yi 11'de riske etmedi. Senegalli golcü yedek soyunurken, Mitroglou ileri uçta oynadı.
BAŞKAN LOCADA
Statlara giriş yasağı kalkan G.Saray Başkanı Mustafa Cengiz, dün locadaydı. 40 gün sonra protokol tribününde oturma hakkına sahip olacak.