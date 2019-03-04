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3 Türk 11’de Semih sağ bek

Semih, Emre ve Selçuk, ’da forma şansı bulan isimler oldu. Semih 46. dakikada yerini Linnes’e bıraktı

Giriş Tarihi: 4.3.2019
3 Türk 11’de Semih sağ bek
Cezalı Mariano, sakatlığı yüzünden Erzurum'a getirilmeyen Nagatomo ve fizik olarak hazır olmayan Fernando dün oynamadı. Fatih Terim, bu üç yabancının yerine ilk 11'de 3 Türk'ü tercih etti. Semih Kaya sağ bekte, Emre Taşdemir sol bekte, Selçuk İnan ön liberoda görev yaptı. Semih 46. dakikada yerini Linnes'e bıraktı. Benfica rövanşında sol adalesinde zorlanma ve ödem oluşan Diagne iki idmanla Erzurum'a geldi. Fatih Terim, Diagne'yi 11'de riske etmedi. Senegalli golcü yedek soyunurken, Mitroglou ileri uçta oynadı.

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3 Türk 11’de Semih sağ bek
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