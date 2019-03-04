3 Türk 11’de Semih sağ bek

BUGÜN NELER OLDU

Cezalı, sakatlığı yüzünden Erzurum'a getirilmeyenve fizik olarak hazır olmayandün oynamadı. Fatih Terim, bu üç yabancının yerine ilk 11'de 3 Türk'ü tercih etti. Semih Kaya sağ bekte, Emre Taşdemir sol bekte, Selçuk İnan ön liberoda görev yaptı. Semih 46. dakikada yerini Linnes'e bıraktı.iki idmanla Erzurum'a geldi. Fatih Terim, Diagne'yi 11'de riske etmedi. Senegalli golcü yedek soyunurken, Mitroglou ileri uçta oynadı.Statlara giriş yasağı kalkan G.Saray Başkanı Mustafa Cengiz, dün locadaydı. 40 gün sonra protokol tribününde oturma hakkına sahip olacak.