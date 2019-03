A Spor Şubat ayında da zirvede

39 aydır liderlik koltuğundaki yerini koruyan A Spor, Kantar Media ölçümlerine göre birçok kategoride birinci olarak, bir kez daha Türkiye'nin en çok izlenen spor kanalı oldu.

A Spor, ilkeli yayınları, spor haberciliğine yöne veren özel haberleri ve yayıncı kuruluşu olduğu müsabakalar ile spor medyasına öncülük etmeye devam ediyor.

Günün ilk saatleriyle başlayan yayın maratonunda; uzman yorumcuların değerlendirmeleri ile günün gündemi mercek altına alınırken, son dakika haberlerini ilk öğrenen yine A Spor izleyicisi oluyor.

Analiz ve dosya haberleri, spor tarihinde yer etmiş olayların yer aldığı belgeselleri ve sporun her dalından gelişmeleri aktarırken; fenomen olan programları ile de A Spor, sporseverlerin değişmez adresi olmaya devam ediyor.

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI'NDA HEYECAN ARTIYOR!

Türkiye'nin dört bir yanında yaşanan Ziraat Türkiye Kupası heyecanında artık yarı final zamanı. Çeyrek final rövanş maçlarının yanı sıra, kupa özel programları ile de A Spor, sporseverlere futbol şöleni yaşatmaya devam ediyor.

Ziraat Türkiye Kupası karşılaşmalarının heyecanı, Süper Lig ve dünya liglerinden özet görüntülerin yanı sıra, duayen yorumcuların analizlerinin yer aldığı lig özel programları, stadyum atmosferinin an be an yaşandığı canlı yayınlar ile futbol severler futbolun tüm heyecanını A Spor' da yaşıyor.

A SPOR TARAFTARIN NABZINI TUTUYOR!

Taraftar özel programları ile A Spor sokağın nabzını tutuyor. Fenomen haline gelen A Spor Taksi'de, taraftarın görüş ve düşünceleri ekrana gelirken, taraftar özel programlarda ise spor gündeminde yer bulan konulara dair yorumlarını A Spor mikrofonuna anlatıyor.