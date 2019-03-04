Adım adım hedefe

BUGÜN NELER OLDU

Fenerbahçe, 10 kişi kalan Çaykur Rizespor'u son anlarda kazandığı penaltı ile zor da olsa geçerken sarı-lacivertli teknik heyet, takımda sezonun ikinci yarısı itibariyle bazı şeylerin düzelme yolunda olduğuna inanıyor. Pozitif giden en belirgin istatistik, takımın koşu mesafeleri... Ersun Yanal'ın gelişine kadar 107 kilometre civarında koşu mesafesi ortalaması yakalayan Fenerbahçe, Çaykur Rizespor maçında 114.6 kilometre koşu mesafesi katetti.Ayrıca takımın ikili mücadele kazanma yüzdesi hayli arttı. Teknik heyet bunu büyük ölçüde futbolcuların fiziksel durumlarındaki iyileşmeye bağlıyor. Fenerbahçe için sezon başından beri yapılan "25-30 dakika sonrası oyundan düşüyor" eleştirileri de tarihe karışacak gibi. Teknik ekip, takımın oyunda kalma süresinin 55-60 dakikaya taşındığına dikkat çekiyor.FENERBAHÇE Kulübü, Çaykur Rizespor maçında kazandığı penaltı hakkında resmi sitesinden bir açıklama yaptı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Maçta yaşanan kritik pozisyonların, VAR'a gidilen gidilmeyen anların, verilmeyen kartların yani lehimize sonuçlanabilecek birçok pozisyonun tartışılması gerekirken 80. dakikada kurallar çerçevesinde açık bir şekilde doğru verilen bir karara rağmen 'galibiyetimiz üzerinde hakem etkisi varmış gibi' bir algı yaratılmasını şaşkınlıkla takip ettik. Birçok pozisyonda verdiği hatalı kararlara rağmen bu hassas pozisyonda kuralları doğru uygulayan hakemi tebrik ederiz."