Akhisarspor 3-1 Aytemiz Alanyaspor | Maç sonucu

Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında Akhisarspor, evinde Aytemiz Alanyaspor'u 3-1 mağlup etti. 8 maç aradan sonra sahadan 3 puanla ayrılan Akhisarspor'un puanı 21'e yükselirken Aytemiz Alanyaspor 31 puanda kaldı.
MAÇTAN DAKİKALAR
İLK YARI
11. dakikada Akhisarspor gole yaklaştı. Hızlı gelişen atakta ceza sahasında topla buluşan Onur Ayık'ın şutunda, kaleci Haydar Yılmaz topu kornere tokatladı
20. dakikada Aytemiz Alanyaspor'un kazandığı köşe vuruşunda atışı kullanan Villafanez'in ortasına iyi yükselen Caulker'in kafa vuruşunda, top az farkla auta gitti.
30. dakikada hızlı gelişen Aytemiz Alanyaspor atağında Efecan Karaca'nın pasıyla ceza sahasında topla buluşan Welinton'un şutunda, kaleci Lukac golü önledi.
Müsabakanın ilk yarısı 0-0 sona erdi.
İKİNCİ YARI
65. dakikada Aytemiz Alanyaspor, Akhisarspor kalecisi Milan Lukac'ın hatasıyla öne geçti. Akhisarspor'da Barbosa'nın geri pasında kaleci Lukac, Aytemiz Alanyaspor'dan Baiano'nun baskısı sonucunda meşin yuvarlağı önce ayağından kaçırdı, çizgi üzerinde ikinci müdahalesiyle de kendi ağlarına gönderdi: 0-1.
74. dakikada Akhisarspor beraberliği yakaladı. Ceza sahası içinde Bokila'nın pasını Onur Ayık bekletmeden Zeki Yavru'ya aktardı. Sağ çapraz pozisyonda şutunu çeken Zeki Yavru, takımına eşitliği getiren golü attı: 1-1.
77. dakikada Akhisarspor öne geçti. Hızlı gelişen atakta Barbosa'nın sol kanattan ortasında ceza sahası önünde topla buluşan Bilal Kısa, meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 2-1.
87. dakikada Akhisarspor, farkı ikiye çıkardı. Djalma Campos'un ceza sahası dışında Barbosa'ya yaptığı müdahale sonrası hakem Serkan Tokat, serbest vuruş kararı verdi. Atışı kullanan Zeki Yavru'nun direkt kaleye gönderdiği top, ağlara gitti: 3-1.
Müsabaka, ev sahibi ekibin 3-1 üstünlüğüyle sona erdi.
STAT: Spor Toto Akhisar
HAKEMLER: Serkan Tokat, Kemal Yılmaz, Mustafa Sönmez
AKHİSARSPOR: Lukac, Zeki Yavru, Caner Osmanpaşa, Cocalic, Kadir Keleş, Sissoko (Dk. 68 Bilal Kısa), Serginho, Onur Ayık (Dk. 84 Vrsajevic), Josue (Dk. 64 Rotman), Barbosa, Bokila
AYTEMİZ ALANYASPOR: Haydar Yılmaz, Baiano, Caulker, Tzavellas, Welinton, Ozan Tufan (Dk. 82 Cenk Ahmet Alkılıç), Ceyhun Gülselam (Dk. 88 Hasan Ayaroğlu), Villafanez (Dk. 64 Sackey), Efecan Karaca, Djalma Campos, Sural
SARI KARTLAR: Dk. 41 Ceyhun Gülselam, Dk. 86 Djalma Campos (Aytemiz Alanyaspor), Dk. 65 Rotman (Akhisarspor)
GOLLER: Dk. 65 Lukac (kendi kalesine) (Aytemiz Alanyaspor), Dk. 74 ve 87 Zeki Yavru, Dk. 77 Bilal Kısa (Akhisarspor)