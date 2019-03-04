Beşiktaş'ta hayal kırıklığı! Feda'dan da kötü!

Kayserispor ile deplasmanda 2-2 berabere kalan ve son 2 maçta toplamda 4 puan kaybederek zirvenin çok gerisinde kalan Beşiktaş'ta işler kötüye gidiyor. Teknik direktör Şenol Güneş'in geleceğinin tartışıldığı siyah-beyazlı takım, Başkan Fikret Orman'ın göreve geldiği 2011-2012 sezonundan itibaren en kötü dönemini yaşıyor. Kulübün 2012-13 sezonunda girdiği mali kriz nedeniyle ilan edilen 'feda' sezonunda bile ilk 24 haftada 42 puan toplayan siyah-beyazlılar, bu sezon ise 11 galibiyet, 8 beraberlik ve 5 yenilgiyle 41 puanda kaldı.

SON 8 SEZONUN EN KÖTÜ PERFORMANSI

Takımda 4. yılını geçiren ve 2 şampiyonluk yaşatan Şenol Güneş yönetimindeki siyah-beyazlı ekip, geçen sezon aynı dönemi 47 puanla geçmişti. Kara Kartal, üst üste şampiyon olduğu 2015-2016'nın 24. haftasında 57 puana ulaşırken, 2016- 2017'de ise 54 puan elde etti. Beşiktaş, 24. haftalar dikkate alındığında son 8 sezonun en kötü performansını da 2018- 2019'da sergiledi. Kartal, son olarak 2010-2011 sezonunun 24. haftasında 35 puan elde ederek kötü bir performans sergilemişti.

BAHANE YOK!

Beşiktaş'ta son 10 haftada sadece 39 dakika forma giyen Oğuzhan Özyakup, sosyal medyada yaptığı paylaşımla gündem oldu. İngilizce mesajında, odaklanma, motivasyon ve adanmışlık vurgusu yapan Ozi, bahanelere ise kapalı olduğunu belirtti.

SAKATLIK DEĞİL DERBİ YAKTI

KAYSERISPOR maçında yedek kulübesine çekilen Nicolas Isimat-Mirin'i F.Bahçe derbisi yaktı! Fransız stoper ikinci devrenin ilk 6 haftasında 11'de sahaya süren Şenol Güneş, Kayseri maçında ilk kez yedek bıraktı. Güneş, "Darbeden dolayı bir sıkıntısı vardı" dediği 27 yaşındaki futbolcuyu aslında derbideki performansından ötürü yedek bıraktığı öğrenildi. Sağlık heyetinin oynamasına engel bir durum olmadığını belirttiği Mirin, Güneş'in derbideki faturanın önemli kısmını kendisine kesmesiyle ilk kez kulübeyle tanıştı.