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, Porto-Roma maçını yönetecek

UEFA, kokartlı hakem 'ı Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Portekiz temsilcisi Porto ile İtalya'nın Roma takımını karşı karşıya getirecek rövanş maçında görevlendirdi.

AA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 4.3.2019 11:24
Cüneyt Çakır, Porto-Roma maçını yönetecek

Türkiye Futbol Federasyonunun internet sitesinde yer alan bilgiye göre Çakır, 6 Mart Çarşamba günü TSİ 23.00'te Portekiz'in Porto şehrindeki Dragao Stadı'nda oynanacak maçta düdük çalacak.

Cüneyt Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapacak. Dördüncü hakemliği ise Halis Özkahya üstlenecek.

Karşılaşmada, Polonya Futbol Federasyonundan Szymon Marciniak Video Yardımcı Hakem (VAR), Pawel Gil ise Video Yardımcı Hakem Asistanı olarak görev alacak.

İki takım arasında İtalya'da oynanan ilk maç 2-1 Roma'nın üstünlüğü ile sona ermişti.

Cüneyt Çakır, bu karşılaşma ile 42. Şampiyonlar Ligi maçını yönetmiş olacak.

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Cüneyt Çakır, Porto-Roma maçını yönetecek
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