Konya betona çarptı

Üst sıraları hedefleyen Atiker Konyaspor ile alt sıralardan kurtulmaya çalışan Göztepe arasındaki mücadelede puanlar paylaşıldı: 1-1.
Ev sahibi ekip 17. dakikada Filipovic ile 1-0 öne geçti. Göztepe 53'te Yasin Öztekin ile skoru eşitledi: 1-1. 90+3'te Kadu'nun Jahovic'e yaptığı harekete hakem Abdulkadir Bitigen VAR incelemesinin ardından penaltı kararı verirken Kadu da kırmızı kartla oyun dışı kaldı.
90+4. dakikada Skubic'in kullandığı penaltı atışında top kaleci Beto'dan oyun sahasına döndü.
Konyaspor üst üste 5. maçını da kazanamadı. Bu karşılaşmalarda yeşil-beyazlılar 4 beraberlik, bir yenilgi aldı.