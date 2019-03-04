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Konya betona çarptı

Yeşil-beyazlılar Filipovic’le öne geçti. Yasin’le eşitliği sağladı. VAR kararıyla kazanılan penaltıda Skubic, kaleci Beto’yu geçemedi. Konuk ekipte Kadu kırmızı gördü

Giriş Tarihi: 4.3.2019
Konya betona çarptı
Üst sıraları hedefleyen Atiker Konyaspor ile alt sıralardan kurtulmaya çalışan Göztepe arasındaki mücadelede puanlar paylaşıldı: 1-1. Ev sahibi ekip 17. dakikada Filipovic ile 1-0 öne geçti. Göztepe 53'te Yasin Öztekin ile skoru eşitledi: 1-1. 90+3'te Kadu'nun Jahovic'e yaptığı harekete hakem Abdulkadir Bitigen VAR incelemesinin ardından penaltı kararı verirken Kadu da kırmızı kartla oyun dışı kaldı. 90+4. dakikada Skubic'in kullandığı penaltı atışında top kaleci Beto'dan oyun sahasına döndü. Konyaspor üst üste 5. maçını da kazanamadı. Bu karşılaşmalarda yeşil-beyazlılar 4 beraberlik, bir yenilgi aldı.
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Konya betona çarptı
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