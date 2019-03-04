Konya betona çarptı

BUGÜN NELER OLDU

Üst sıraları hedefleyen Atiker Konyaspor ile alt sıralardan kurtulmaya çalışan Göztepe arasındaki mücadeledeEv sahibi ekip 17. dakikada Filipovic ile 1-0 öne geçti. Göztepe 53'te Yasin Öztekin ile skoru eşitledi: 1-1.90+4. dakikada Skubic'in kullandığıKonyaspor üst üste 5. maçını da kazanamadı.