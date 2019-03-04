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Malatyaspor’da Kamara sevinci

Süper Lig’in 24. haftasını Medipol Başakşehir yenilgisiyle kapayan Evkur , Sivasporspor maçı hazırlıklarına başladı.

İHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 4.3.2019 11:49
Malatyaspor’da Kamara sevinci

Nurettin Soykan Tesisleri'nde Teknik Direktör Erol Bulut yönetiminde yapılan antrenmana sakatlığından dolayı uzun süredir takımdan ayrı kalan golcü futbolcu Aboubakar Kamara da katıldı. Kamara'nın tamamen iyileştiği ve cuma günü oynanacak D.G. Sivasspor müsabakasında, hocasının forma vermesi dahilinde oynayabileceği belirtildi. Malatya ekibinde sakatlıkları süren Ömer Şişmanoğlu, Bifouma ve Mina ise çalışma da yer almadı.

Morallerin bir hayli bozuk olduğu çalışmada oyuncularıyla toplantı yapan Teknik Direktör Erol Bulut, bazı futbolcuları performanslarından dolayı uyardı.

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Malatyaspor’da Kamara sevinci
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