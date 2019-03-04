Şampiyonluğa koşuyorlar

BUGÜN NELER OLDU

Şampiyonluğa kilitlenen Medipol Başakşehir, Yeni Malatyaspor deplasmanından da 3 puanla döndü:34. dakikada Visca'nın attığı gol VAR kararıyla iptal edildi. 44'te Arda yerde kalınca hakem penaltı noktasını gösterdi.57'de Visca'nın golüyle konuk ekip farkı 2'ye çıkardı. 77'de Visca bir gol daha buldu ancak VAR bu golü de ofsayt gerekçesiyle iptal etti. Başakşehir Teknik DirektörüFenerbahçe.Visca dün 3 gol attı ama birine sevindi! 34'te attığı go l VAR uyarısıyla iptal oldu. 77'de ise sıfır noktasından şutunu attı. Ertaç önleyemedi ve top ağlarla buluştu. 79. dakikada hakem Aydınus yine VAR incelemesi sonrasında ofsayt gerekçesiyle golü iptal etti. Bu arada Visca 10 gol, 12 asistle takımını sırtlıyor.Malatya filesini penaltıdan havalandıran Başakşehir'in kaptanı Emre Belözoğlu, bu sezon ligde forma giydiği 16 maçta ilk kez gol sevinci yaşadı42. dakikada Arda'nın Bülent'in müdahalesi ile yerde kaldığı pozisyonda hakem penaltı noktasını gösterdi. Bu karar sonrası hakem Fırat Aydınus sosyal medyada eleştirilerin hedefine oturdu.yarının sonlarında gelen penaltı golüne kadar Süper Lig'in ikivardı sahada... Benzer ekollerin, üst düzey taktik disiplin yöneticileri;, kurgularından santim taviz vermeden oynattılar takımlarını. Başakşehir, liderlikte yakaladığı rüzgârı kaybetmemek için, uzun süre sonra sahadadedi. Maç boyunca rakiplerini kontrollü getirmediler kalelerine ve net pozisyon da vermediler. Hele ilk yarı oyunu yüzde yüz baskıladılar. Önceki maçlarında skoru korumak için odaklanan oyun anlayışı da yoktu bu kez. Malatyaspor'un eksiklerle boğuştuğu dönemde, böylesine organize bir takımın dengesini bozacak becerisi ve kalitesi yoktu sahada. Ne kadar isteseler de karşılarında hep gediği kapatan bir rakip vardı. Fenerbahçe maçı öncesinde, bu tavrı ve güveni yakalamaları önemli bir puan Başakşehir adına. Artık Arda'yı da etkili biçimde oyuna kattılar, yine Emre-Mossoro ile oyunu organize ediyorlar.