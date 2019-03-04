Şampiyonluğa koşuyorlar

Şampiyonluğa kilitlenen Medipol Başakşehir, Yeni Malatyaspor deplasmanından da 3 puanla döndü: 2-0…
34. dakikada Visca'nın attığı gol VAR kararıyla iptal edildi. 44'te Arda yerde kalınca hakem penaltı noktasını gösterdi. Vuruşu kullanan Emre takımını 1-0 öne geçirdi.
57'de Visca'nın golüyle konuk ekip farkı 2'ye çıkardı. 77'de Visca bir gol daha buldu ancak VAR bu golü de ofsayt gerekçesiyle iptal etti. Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı'nın öğrencileri son 10 maçta 7. galibiyetine imza atıp, şampiyonluğa bir adım daha yaklaştı. Başakşehir'in bu haftaki rakibi
Fenerbahçe.
2 GOLE VAR ENGELİ
Visca dün 3 gol attı ama birine sevindi! 34'te attığı go l VAR uyarısıyla iptal oldu. 77'de ise sıfır noktasından şutunu attı. Ertaç önleyemedi ve top ağlarla buluştu. 79. dakikada hakem Aydınus yine VAR incelemesi sonrasında ofsayt gerekçesiyle golü iptal etti. Bu arada Visca 10 gol, 12 asistle takımını sırtlıyor.
EMRE'DEN SİFTAH
Malatya filesini penaltıdan havalandıran Başakşehir'in kaptanı Emre Belözoğlu, bu sezon ligde forma giydiği 16 maçta ilk kez gol sevinci yaşadı
AYDINUS'A TEPKI!
42. dakikada Arda'nın Bülent'in müdahalesi ile yerde kaldığı pozisyonda hakem penaltı noktasını gösterdi. Bu karar sonrası hakem Fırat Aydınus sosyal medyada eleştirilerin hedefine oturdu.
BİR GÖRÜŞ: GÜRCAN BİLGİÇ
İstediğini almayı biliyor
İlk
yarının sonlarında gelen penaltı golüne kadar Süper Lig'in iki "sabırtaşı"
vardı sahada... Benzer ekollerin, üst düzey taktik disiplin yöneticileri; Abdullah Avcı ve Erol Bulut
, kurgularından santim taviz vermeden oynattılar takımlarını. Başakşehir, liderlikte yakaladığı rüzgârı kaybetmemek için, uzun süre sonra sahada "Ben buradayım"
dedi. Maç boyunca rakiplerini kontrollü getirmediler kalelerine ve net pozisyon da vermediler. Hele ilk yarı oyunu yüzde yüz baskıladılar. Önceki maçlarında skoru korumak için odaklanan oyun anlayışı da yoktu bu kez. Malatyaspor'un eksiklerle boğuştuğu dönemde, böylesine organize bir takımın dengesini bozacak becerisi ve kalitesi yoktu sahada. Ne kadar isteseler de karşılarında hep gediği kapatan bir rakip vardı. Fenerbahçe maçı öncesinde, bu tavrı ve güveni yakalamaları önemli bir puan Başakşehir adına. Artık Arda'yı da etkili biçimde oyuna kattılar, yine Emre-Mossoro ile oyunu organize ediyorlar. Avcı'nın takımı kendi oyununda iniş-çıkış yaşıyor ama rakip fark etmeksizin, istediğini alıyor.