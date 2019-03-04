Spor toto 1. lig

BUGÜN NELER OLDU

Altınordu evinde son dakikalara kadar 2-1 önde götürdüğü maçta Hatayspor'la berabere kaldı: 2-2. Maçın henüz 4'üncü dakikasında Serdar'la öne geçen kırmızı-lacivertlilere 58'de Gökhan karşılık verdi. Altınordu, 70'te bu kez Sefa'nın golüyle 2-1'i buldu ancak 90+3'te sahneye çıkan Selim, attığı şık golle Hatayspor'u yenilgiden kurtardı. Altınordu bu sonuçla puanını 39'a yükseltse de play-off hattının dışında kaldı. Hatayspor ise 41 puana ulaştı, 5'inci sıradaki yerini korudu.ZİRAAT Türkiye Kupası'nda yarı finale yükselen Ümraniyespor ligde, zayıf rakibi Kardemir Karabükspor'u 3-0 yendi. Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri; 18'inci dakikada Hüseyin Topbaş (kk), 60'ıncı dakikada Vasilogiannis ve 88'inci dakikada Emircan Altıntaş kaydettiBolu Atatürk Stadı'nda oynanan maçta Boluspor, İstanbulspor'u 2-1 mağlup etti. Boluspor, 4. dakikada Akabueze ile 1-0 öne geçse de Cajic, 15. dakikada penaltıdan eşitliği sağladı. 27'de Ümit Kurt, Bolu'yu 1 kez daha öne geçirdi ve maç ilk yarıda atılan gollerle sona erdi.Ateşhattından kurtulma çabası veren Afjet Afyonspor, konuk ettiği liderlik mücadelesi kovalayan Gençlerbirliği ile golsüz berabere kaldı. Puanını 22'ye çıkaran Afjet Afyonspor, haftayı 16'ncı sırada kapadı. Gençlerbirliği ise 48 puanla ikinci sırada yer aldı.