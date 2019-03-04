Tek hedef Avrupa

BUGÜN NELER OLDU

Trabzonspor Futbol Şube Sorumlusu Haluk Şahin, ligde Göztepe, kupada Ümraniyespor maçının ardından Kasımpaşa ile oynayacakları karşılaşmayla art arda 3 deplasmanı tamamlayacaklarını söyledi. Göztepe maçında arzu ettikleri sonucu aldıklarını ancak kupadaki Ümraniyespor karşılaşmasında üzüldüklerini ifade eden Şahin,dedi. Şahin, gelecek yıl Avrupa'da olmak istediklerinin altını çizerek, "İstanbul'daki taraftarlarımıza da bir galibiyet hediye etmek istiyoruz" diye konuştu.Trabzonspor'da Yusuf Yazıcı'nın sakatlığını atlatmasının sevinci yaşanırken, Kamil Ahmet Çörekçi'den ise üzücü haber geldi. Pereira'nın yokluğunda savunmanın sağında görev alan Kamil Ahmet, son antrenmanda kalçasından sakatlandı. Durumu bugün netleşecek Kamil Ahmet Çörekçi sahaya çıkamazsa, savunmanın sağında stoper Hüseyin Türkmen'in görev yapması bekleniyor.