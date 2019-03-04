Ünal Karaman: Saçma sapan bir pozisyonda gol yedik

Mustafa Denizli'ye geçmiş olsun dileklerini ileterek konuşmasına başlayan Trabzonspor teknik direktörü Ünal Karaman, "İnşallah sağlığında bir olumsuzluk olmaz. Devreye galip girmiştik. Daha iyi oyun beklerken, beklentimizin altında kaldı. Skor 2-1 olduktan sonra oyunu dengelediğimiz, topun bizde kaldığı dakikalar da oldu. Bitiş düdüğüne yakın saçma sapan bir pozisyonda gol yedik. Dön dolaş aynı şeyleri konuşuyoruz. Fiziksel ve zihinsel yorgunluklarımız var. Bunlar kabul edilebilir. Ancak sinirsel bir tahribat söz konusu. Oyuncularımızı dinlendirme fırsatı bulamadık. Sinirlerimizi yatıştıracak bir araya giremedik. Maç bitiyor, hemen diğer maçın analizine başlıyoruz. Oyuncu değişikliği hamlemiz olmuyor. Ancak bizim kalitemizdeki bir takımın ne olursa olsun sakin kalması gerekiyor" ifadelerini kullandı.

"İKİNCİ YARIDAKİ OYUN BİZE YAKIŞMADI"

Bordo mavili futbolculara daha fazla dinlenme fırsatı vereceklerini söyleyen Karaman, "Oyuncularımıza dinlenme süresini daha uzun vermeye çalışacağız. İlk yarıyı 2-0 önde kapatan Trabzonspor'da farkı açabilecek oyunu beklerken, ortaya koyduğumuz oyun yakışmadı. Skorun böyle olmasından dolayı üzgünüm" şeklinde konuştu.

"PAS KALİTESİ BEKLEDİĞİMİZİN ALTINDA KALDI"

Kasımpaşa'nın sağ kanadı çok sık kullanmasına ilişkin gelen soru ile ilgili Karaman, "Nwakaeme'nin özelliği olmasa bile takım savunmasına katkısı oldu. Orta sahada arzu ettiğimiz pas trafiğini oluşturamadık. Bir de yorgunluğun bu kadar etkileyeceğini düşünmedim. Paslardaki hatalar, oyun kalitemizi düşürdü. Bunu ikinci yarı yapabilsek daha geniş alanlar bulacaktık. Takım olarak hatalar yaptık. Sadece Novak özelinde bakmamak gerekiyor. Mesela ilk gole iki stoperin arasından kafa vuruyor. Kenarda Sosa, hamle yaptı orada topu kapabilirdi. Takım savunmasında yükü sadece Novak'a bağlamamak gerekir. Novak'ın bölgesi en ayakta kalmaya çalıştığımız bölgeydi. Pas kalitesi beklediğimin altında kaldı" yanıtını verdi.