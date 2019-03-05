3 yıl sonra A Takım bizden!

BUGÜN NELER OLDU

Yapılan onca yatırıma rağmen altyapıdan oyuncu çıkaramayan ve bu nedenle de çokça eleştirilen Fenerbahçe'de Altyapı Teknik Koordinatörü David Badia, geleceğe yönelik önemli mesajlar verdi.Her değişim bir süreçtir. Başarıya giden adımlar da bu süreçlerden geçer. Tam bir zaman vermek doğru değil. Ama mantıklı düşünürsek 3-4 sene sonra Fenerbahçe A Takımı'nın iskeletinde altyapıdan önemli oyuncular olacağını söyleyebilirim.Yönetim ile konuştuk ve A takımdan en alt seviyeye kadar aynı sistemin oynanmasına karar verdik. 9 yaştan 21 Yaş Altı Takımı'na kadar olan futbolcuların A takıma geldiğinde oyun stiline hazır olmasını istiyoruz.Ben Barcelona kültürüyle yetiştim ancak F.Bahçe'nin altyapısına Barcelona modelini benimsiyor diyemeyiz.Futbolcu eğitimlerinde farklı teknolojiler kullanıyoruz. İdmanları analiz etmek için kayıtlar alıyoruz.F.Bahçe'de en çok 15 yaşındaki Ömer Faruk Beyaz konuşuluyor. Ancak onun dışında da altyapıda çok başarılı olacak oyuncular var. Ömer Faruk'un A takıma ne zaman çıkacağı birçok faktöre bağlı. Gelişmesi ve öğrenmesi gereken şeyler var. Bu noktada önemli olan şey, oyuncuya baskı yapmamak. Henüz 15 yaşında, ona baskı yapılması doğru olmaz.Türk futbolu dediğinizde en iyi ifade, tutkudur. Burada gerçekten futbol kalple, duyguyla oynanıyor. Bu bir oynama türü. İspanya'da ise daha sakin bir oyun stili var. İki farklı oyun stili. Kalple oynamak iyidir, eğer bunu iyi kullanırsanız.