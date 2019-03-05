A Spor zirvedeki yerini korudu

Spor yayıncılığının zirvedeki kanalı A Spor, Şubat ayında birinciliği yine elden bırakmadı. 39 aydır liderlik koltuğundaki yerini koruyan A Spor, Kantar Media ölçümlerine göre birçok kategoride birinci olarak, bir kez daha Türkiye'nin en çok izlenen spor kanalı oldu.
Ziraat Türkiye Kupası karşılaşmalarının heyecanı, Süper Lig ve dünya liglerinden özet görüntülerin yanı sıra, duayen yorumcuların analizlerinin yer aldığı lig özel programları, stadyum atmosferinin an be an yaşandığı canlı yayınlar ile futbolseverler futbolun tüm heyecanını A Spor' da doyasıya yaşıyor.