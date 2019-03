A Spor zirvedeki yerini korudu

BUGÜN NELER OLDU

Spor yayıncılığının zirvedeki kanalı A Spor, Şubat ayında birinciliği yine elden bırakmadı. 39 aydır liderlik koltuğundaki yerini koruyanZiraat Türkiye Kupası karşılaşmalarının heyecanı, Süper Lig ve dünya liglerinden özet görüntülerin yanı sıra, duayen yorumcuların analizlerinin yer aldığı lig özel programları, stadyum atmosferinin an be an yaşandığı