Akhisar canını dişine taktı

BUGÜN NELER OLDU

Ligin dibine demir atan Akhisarspor, 1-0 geriye düştüğü maçta evinde Alanyaspor'u 3-1 yenerek, puanını 21'e çıkardı ve umutlarını son haftalara taşıdı. Karşılıklı ataklarla geçen ilk yarı golsüz kapandı. 64. dakikada0-1. 74'te Zeki Yavru, çaprazdan sert vurup skora denge getirdi: 1-1. 77'de gelişen kontratakta kaleyi karşısına alan Bilal Kısa, skoru 2-1'e taşıyan golü kaydetti. 87. dakikada Zeki Yavru nefis bir frikik golü ile maçın skorunu ilan etti: 3-1.Devre arasında Trabzonspor'la sözleşmesini fesheden ve Akhisarspor'a transfer olan Zeki Yavru, kariyerinde ilk kez bir karşılaşmada iki gol birden atmayı başardı.Akhisarspor Teknik Sorumlusu Ercan Kahyaoğlu, "İyi bir sonuç aldık. Takım morallendi, önünü görmeye başladı ve daha iyi oynayabileceğini kanıtladı" dedi.