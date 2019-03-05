Aziz Yıldırım: Gurur duydum ama yokum

BUGÜN NELER OLDU

Fenerbahçe Başkanlığı'ndan ayrıldıktan sonra sessizliğe bürünen ve son dönemde adı Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanlığı için geçen Aziz Yıldırım'dan açıklama geldi. TFF Başkanlığı'na yakıştırılmasından dolayı kıvanç duyduğunu vurgulayan Yıldırım, "Türk Futbolu'nda, genelde Türk Sporu'nda hayata geçirmeyi düşündüğüm pek çok hayalim ve düşüncem olsa da büyük onur, şeref ve gurur duyarak yaşadığım 20 yıllık Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanlığı'nın ardından sporun herhangi bir noktasında aktif olarak yer almayı düşünmüyorum. Sahip olduğum Fenerbahçeli kimliği ile bundan sonra Türk Sporu'nda yapabileceğim tek görev, vazgeçilmez sevdam olan Fenerbahçe Spor Kulübü'nün tutkulu bir taraftarı olarak Fenerbahçe Spor Kulübü'nü her alanda daha ileride, lider olarak görebilmek, elde edeceği başarılarla gururlanmak olacaktır" dedi.