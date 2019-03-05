Biletler kesiliyor

BUGÜN NELER OLDU

A Milli Takım'a 4 yıllık imza atan teknik direktör Şenol Güneş'le yolları ayırmak için gün sayan Beşiktaş'ta, takımdan gönderilecek futbolcularla ilgili karar da verildi. Yönetim sözleşmesi bitecek oyuncularla yola devam etmeyecek. Şu an için kadro dışı olan kalecinin yanı sıra,ve'a yeni sözleşme önerilmeyecek. Ancak Atiba'ya kulüpte kalması ve teknik heyette görev alması teklif edilecek. Bu isimlerin dışında sözleşmesi 2020'de sona erecek Quaresma ile de yollar ayrılacak.Bonuslar hariç yıllık 3 milyon Euro maaş alan Hırvat stoper, gelen teklifleri şimdilik elinin tersiyle itiyor... Beşiktaş'ın Şilili oyuncularıiçin yönetim yazın yapılacak Copa America'yı bekleyecek.2020'ye kadar sözleşmesi olmasına rağmen gidecek.'Oynama ancak teknik heyette görev yap' denecek.Ülkesi Brezilya'dan aldığı tekliflere sıcak bakıyor