Biletler kesiliyor

A Milli Takım'a 4 yıllık imza atan teknik direktör Şenol Güneş'le yolları ayırmak için gün sayan Beşiktaş'ta, takımdan gönderilecek futbolcularla ilgili karar da verildi. Yönetim sözleşmesi bitecek oyuncularla yola devam etmeyecek. Şu an için kadro dışı olan kaleci Tolga Zengin ve Gökhan Töre'
nin yanı sıra, Adriano, Mustafa Pektemek, Larin
ve Atiba Hutchinson
'a yeni sözleşme önerilmeyecek. Ancak Atiba'ya kulüpte kalması ve teknik heyette görev alması teklif edilecek. Bu isimlerin dışında sözleşmesi 2020'de sona erecek Quaresma ile de yollar ayrılacak. Beşiktaş yönetimi maliyeti yüksek olan Vida için ise iyi bir teklif gelmesi durumunda satmaya sıcak bakıyor.
Bonuslar hariç yıllık 3 milyon Euro maaş alan Hırvat stoper, gelen teklifleri şimdilik elinin tersiyle itiyor... Beşiktaş'ın Şilili oyuncuları Medel ve Roco
için yönetim yazın yapılacak Copa America'yı bekleyecek. Turnuva sonrası bu iki futbolcunun performansına göre değerlendirmede bulunacak.
QUARESMA
2020'ye kadar sözleşmesi olmasına rağmen gidecek.
ATİBA
'Oynama ancak teknik heyette görev yap' denecek.
ADRİANO
Ülkesi Brezilya'dan aldığı tekliflere sıcak bakıyor