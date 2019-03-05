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'nde ikinci dönemi

Spor Toto 1. Lig ekibi , 'den boşalan teknik direktörlük görevi için ile 1,5 yıllık anlaşmaya vardı.

AA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 5.3.2019 20:54 Güncelleme Tarihi: 5.3.2019 20:56
Gençlerbirliği'nde ikinci İbrahim Üzülmez dönemi

Başkent ekibinde görevine son verilen teknik direktör Erkan Sözeri'nin yerine, takımı 2016'da da çalıştıran İbrahim Üzülmez getirildi.

Gençlerbirliği Kulübü Başkanı Murat Cavcav, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Yönetim kurulunca, İbrahim Üzülmez'in en doğru isim olduğuna karar verdik. Kendisiyle 1,5 yıllık sözleşme imzaladık. Daha önce zor bir dönemde takımı çalıştırmış ve başarılı olmuştu. Bu seferki hedefimizin de farkında. Defalarca belirttiğim gibi oyuncu kalitemiz çok iyi. Bu kadro ve teknik ekiple Süper Lig hedefimize ulaşacağımıza inanıyorum." ifadelerini kullandı.

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Gençlerbirliği'nde ikinci İbrahim Üzülmez dönemi
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