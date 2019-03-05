Kulüpler Birliği La Liga’da

BUGÜN NELER OLDU

KULÜPLER Birliği Vakfı yönetimi, İspanya 1. Futbol Ligi (La Liga) yöneticileriyle bugün İspanya'nın başkenti Madrid'de bir toplantı yapacak. Vakfın Twitter hesabında yer alan açıklamada, "La Liga genel merkezinde, Kulüpler Birliği Başkanı Fikret Orman, Süper Lig takım yönetici ve profesyonellerin katılımıyla, iki ülke liglerinin yönetimi konusunda bilgi alışverişinde bulunulacak. La Liga'nın alanında uzman yöneticileri ile İspanya Ligi takımlarından Barcelona ve Real Valladolid'in üst düzey yöneticilerinin de katılacağı çalıştayda altyapı, pazarlama, kulüp ve profesyonel lig yönetimi konuları görüşülecek" ifadeleri kullanıldı.