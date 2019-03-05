Mustafa Denizli’nin sağlık durumu hakkında açıklama geldi

Dün oynanan Trabzonspor maçının ikinci yarısına rahatsızlığı nedeniyle çıkmayan ve kontrol amaçlı hastaneye giden Kasımpaşa Teknik Direktörü Mustafa Denizli'nin sağlık durumu hakkında lacivert-beyazlı kulüp bir açıklama yaptı.

Tecrübeli teknik adımın sağlık durumunun iyi olduğunu ve ilk antrenmanda takımın başında yer alacağını belirtilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:



"Teknik Direktörümüz Mustafa Denizli, Trabzonspor maçının devre arasında hafif bir rahatsızlık geçirmiştir. Doktorların tavsiyesi üzerine kontrol amaçlı olarak hastaneye giden hocamızın sağlık durumu iyidir. Teknik direktörümüz Mustafa Denizli, ilk antrenmanda takımımızın başında yer alacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."