Önce esti sonra durdu

BUGÜN NELER OLDU

Trabzonspor'un 2-0 öne geçtiği maçta Kasımpaşa'ya puan kaybetmesine sosyal medyadan tepki gösteren taraftarlar, faturayı teknik direktör Ünal Karaman'a kesti.Trabzon taraftarı Ünal Karaman'a tepki gösterdi. Karaman'ın ikinci yarı yaptığı hatalı değişiklik ile Kasımpaşa'ya davetiye çıkardığını belirten taraftarlar, Karaman'ı sosyal medyadan eleştiri yağmuruna tuttu.Ünal Karaman ise maçtan sonra,dedi.Trabzonspor kalecisi Uğurcan, dün gece 5 önemli kurtarış yaparken, takımının iki farklı öne geçmesinde büyük pay sahibi oldu. Ancak Perica'nın altıpastan yaptığı kafa vuruşunda ve Trezeguet'nin penaltısında çaresiz kaldı.Trabzonspor, Süper Lig'de en son 16 Nisan 2018'de Osmanlıspor ile 3-3 berabere kaldığı maçta, ilk yarısını 2-0 önde kapattığı bir karşılaşmayı kazanamamıştı.Trabzonspor, dün gece eline gelen galibiyet fırsatını tepti ve İstanbul'da üst üste çıktığı 6. resmi maçını da kazanamadı. Bordo-mavililer, İstanbul'da yaptığı son 6 maçta 4 yenilgi ve 2 beraberlik yaşadı. Trabzonspor, İstanbul'daki son galibiyetini ise 9 Aralık 2017'de Süper Lig'de Kasımpaşa önünde 3-0'lık skorla almıştı.Kasımpaşa ikinci yarıdaki puan hasretine Trabzonspor karşısında son verdi. Ligin ilk yarısını 4. sırada bitiren lacivert-beyazlılar, 17. haftada Beşiktaş'ı sahasında 4-1 mağlup ettikten sonra üst üste 6 müsabakadan da puansız ayrılmıştı.