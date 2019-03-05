Şampiyonluk karşılaması!

BUGÜN NELER OLDU

Galatasaray, Erzurumspor ile 1-1 berabere kalıp şampiyonluk yarışında büyük yara aldı ama10 Nisan 2018'de G.Birliği'ne yenilen G.Saray liderliği kaybetmiş,Ve önceki gün… Erzurum'da 1-1 beraberliğe razı olan takım, lider Başakşehir'in 8 puan gerisine düştü. Sarı-kırmızılı taraftarlar yine havalimanına akın etti. Taraftarlar,mesajı verdi vetezahüratı ile hocalarına sahip çıktı. İki karşılamanın ortak noktası Terim'in gözlerini doldurması oldu.Başakşehir'in 8 puan gerisine düşen Galatasaray, geçen sezon son 10 haftada 8 galibiyet-1 beraberlik-1 yenilgi ile 25 puan toplayıp şampiyon olmuştu. Bu kez 10'da 10 yapması da yetmeyecek. Rakibinin kaybetmesini bekleyecek.