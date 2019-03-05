Şampiyonluk karşılaması!

Galatasaray, Erzurumspor ile 1-1 berabere kalıp şampiyonluk yarışında büyük yara aldı ama taraftarı şampiyonluğa olan inancı göstermek ve takıma moral vermek için havalimanına koştu.
10 Nisan 2018'de G.Birliği'ne yenilen G.Saray liderliği kaybetmiş, sarı-kırmızılı takım Ankara dönüşü İstanbul'da şampiyon gibi karşılanmıştı. Bu moral motivasyonla kalan 6 haftada tüm maçlarını kazanan Galatasaray şampiyon olmuştu.
Ve önceki gün… Erzurum'da 1-1 beraberliğe razı olan takım, lider Başakşehir'in 8 puan gerisine düştü. Sarı-kırmızılı taraftarlar yine havalimanına akın etti. Taraftarlar, "Siz şampiyonluğa inanın, gerisini bize bırakın''
mesajı verdi ve "İmparator Fatih Terim ölene kadar seninleyiz''
tezahüratı ile hocalarına sahip çıktı. İki karşılamanın ortak noktası Terim'in gözlerini doldurması oldu.
Başakşehir'in 8 puan gerisine düşen Galatasaray, geçen sezon son 10 haftada 8 galibiyet-1 beraberlik-1 yenilgi ile 25 puan toplayıp şampiyon olmuştu. Bu kez 10'da 10 yapması da yetmeyecek. Rakibinin kaybetmesini bekleyecek.