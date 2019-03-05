Sınav sorularını kaplan’a vermiş

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Gözlemcilik yaparken rica üzerine raporlarına eksik bilgiler yazarakses kayıtları ile belirlenen Abdurrahman Arıcı'nın, Merkez Hakem Kurulu üyeliği yaptığı yıllardaAbdurrahman Arıcı'nın 'sınav skandalının' patlamasından sonra hakem ve futbol camiasından tamamen ihraç edilmesi gerekirken o dönem Spor Toto Süper Lig gözlemciliğine terfi etmesi ise şaşkınlık yarattı. Arıcı'nın yükselişi, bununla da sınırlı kalmadı. Görevini kötüye kullanan Abdurrahman Arıcı, adeta ödüllendirilerek Temsilciler Kurulu Başkanlığı'na kadar da yükseldi.TEMSİLCİLER Kurulu Başkanı Abdurrahman Arıcı'nın hakem camiasındaki skandallarının dışında futbolcu transferi işlerinde de aracılık yaptığı öğrenildi. Ocak 2014'te Semih Şentürk'ün Antalyaspor'a transferi sırasında aktif rol oynayan Arıcı, adeta bir kulübün futbol şubesi sorumlusu gibi transfer görüşmelerinde yer almış ve Semih Şentürk'ün imza töreninde objektiflere poz vermesi gözlerden kaçmamıştı. Arıcı'nın, maçlarda gözlemcilik yaptığı yıllarda ise gelen rica telefonları ile raporlarını manipüle ederek eksik bilgiler yazdığı ses kayıtlarıyla ortaya çıkmıştı.