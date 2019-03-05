TFF'den Şenol Güneş açıklaması! Arnavutluk ve Moldova maçlarında...

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Beşiktaş teknik direktörü Şenol Güneş'in 18-26 Mart tarihleri arasında A Milli Takım'da görevlendirildiğini açıkladı. Milli takım bu süreç içinde 22 Mart'ta Arnavutluk, 25 Mart'ta Moldova ile 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri maçı oynayacak.

İşte TFF'den konuyla ilgili yapılan açıklama:

"Türkiye Futbol Federasyonu tarafından Teknik Direktör Şenol Güneş'in 18-26 Mart 2019 tarihleri arasında A Milli Takımımızda görevlendirildiği, Beşiktaş Kulübü'ne ve kendisine bugün bildirildi.



Bilindiği üzere; Spor Toto Süper Lig'e 19 gün ara verilecek bu sürede, A Milli Takımımızın 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri'nde 22 Mart'ta deplasmanda Arnavutluk ve 25 Mart'ta Eskişehir'de Moldova ile oynayacağı maçlar, finalleri hedefleyen ülkemiz için önem arz etmektedir.



Federasyonumuz tarafından daha önce açıklandığı gibi, Sayın Şenol Güneş ile 4 yılı kapsayan anlaşma 1 Haziran 2019 tarihinden itibaren geçerli olacaktır.



Kamuoyunun bilgisine saygıyla duyurulur."