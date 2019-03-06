Başakşehir-Fenerbahçe derbisi öncesi son gelişmeler!

Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında oynanacak olan Başakşehir-Fenerbahçe maçı öncesi iki takımın da idmanlarından haberler var. İşte hem Fenerbahçe hem de Başakşehir cephesinden son bilgiler...

FENERBAHÇE CEPHESİ

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında Medipol Başakşehir ile deplasmanda yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.

Kulübün internet sitesinde yer alan bilgiye göre Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde ve teknik direktör Ersun Yanal yönetimindeki idmana 21 yaş altı takımı oyuncuları da katıldı.

Oyuncular, salondaki egzersiz programının ardından sahada pas çalışması yaptı. Daha sonra çift kale maç oynayan sarı-lacivertliler, bireysel ve taktiksel çalışmalarla günü tamamladı.

Fenerbahçe, bugün yapacağı antrenmanla Medipol Başakşehir maçının hazırlıklarına devam edecek.

BAŞAKŞEHİR CEPHESİ

Medipol Başakşehir Futbol Takımı, Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında 9 Mart Cumartesi günü sahasında Fenerbahçe ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Turuncu-lacivertli kulübün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nın yanındaki sahada teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda dün oynanan Evkur Yeni Malatyaspor mücadelesinde forma giyen futbolcular yenilenme çalışması yaptı.

Diğer oyuncular ise ısınma hareketleri ile başladığı idmanı 5'e 2 pas çalışması ile sürdürdü. Koşu çalışmasının ardından gerçekleştirilen sonuçlandırma çalışması ile antrenman sona erdi.

Fenerbahçe maçı hazırlıklarını 6 Mart Çarşamba günü gerçekleştireceği idmanla sürdürecek.