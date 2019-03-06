Dışarıda Donk yoksa kâbus var!

BUGÜN NELER OLDU

Yapılan anlaşma gereği Süper Lig'de 2 maçta daha forma giymesi halinde sözleşmesi 1 yıl daha uzayacak olan Ryan Donk'la ilgili ilginç bir istatistik söz konusu. Bu sezon ligde 12 deplasmana çıkan Galatasaray, Donk'un oynamadığı dış sahadaki 7 maçın sadece 1'ini kazandı.Hollandalı yıldız, Antalya'da son dakikada attığı golle galibiyeti getirmişti.Donk'un istatistiğine baktığımız zaman, kazanılan maçları sadece ona bağlamak doğru olmaz. Takım oyunu anlayışı içinde yaratmış olduğu sinerji ve gösterdiği verimlilik, ortaya çıkar. Ayrıca Donk'u ilk 11'de düşünmek birçok pozisyon için de katkı sağlar. Donk sadece orta sahada oynamaz, savunmada da görev yapar, gerektiğinde hücuma da destek verir. Hollandalı oyuncu, hocasına saygılı olduğu kadar kendi mesleğine de önem veriyor, kulübede otursa bile sorun çıkarmıyor, görev verildiğinde de en iyisini yapmaya çalışıyor. Bu arada Terim'in 'İki maç daha oynarsa sözleşmesi uzar' sözüne çok itibar ettiğini düşünmüyorum... Çünkü Donk ile sözleşme yapılmasını isteyen ve maaşına da zam verilmesini öneren Terim olmuştu.Galatasaray'da sezonun ikinci yarısında futbol takımına ödeme yapılmadığı ortaya çıktı. Ocak ve Şubat'ta maaş alamayan futbolcuların bu ay içinde hesaplarına para yatırılacak. Mevcut kadrodaki yabancılar 90 gün ödeme yapılmazsa serbest kalma hakkına sahipler. Yerli oyuncular ise yönetim tarafından verilen ileri tarihli senetlerle idare ediyorlar. Ara transferde Diagne ve Luyindama için elini cebine atan 2. Başkan Abdurrahim Albayrak, futbolculara olan borcun kapatılması için uğraşıyor.sarı-kırmızılı kulüpte 23 Mart'ta mali ve idari yönden yapılacak Yıllık Olağan Genel Kurul'u, Divan Başkanı olarak kimin yöneteceği merak konusu. Son dönemde kongreleri, Disiplin Kurulu'na verilen Metin Aslan yönetiyordu. Başkan Mustafa Cengiz'e yönelik sert eleştiriler yapan eski başkan Duygun Yarsuvat'ın Genel Kurul'u yönetmeye aday olacağı kulislerde konuşuluyor.